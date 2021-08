Todo Preparado Para El I Triatlón “La Pintoresca” De Vícar





El Area de Deportes del Ayuntamiento de Vícar trabaja estos días, en colaboración con el club Entreno LR Club Deportivo, en los últimos detalles de la que será la primera edición del “Triatlón La Pintoresca de Vícar”, una prueba adaptada a las exigencias derivadas del COVID y que persigue el doble objetivo de poner en valor los parajes naturales de Vícar y de promocionar entre niños y jóvenes la práctica de esta exigente modalidad deportiva. La prueba tendrá lugar el próximo 11 de septiembre, desde las 17.00 horas, con una quedada en la Villa de Vícar para la entrega de materiales.



La prueba contará con tres modalidades, que varían en función de la edad y la exigencia y con un número de participantes reducido que no sobrepasará los 24 por modalidad. La primera consistirá en un Triatlón con un recorrido de: 500m de natación en la piscina Municipal de Las Cabañuelas, 12 km de ciclismo desde La Rotonda de los Agricultores subida hasta el Mirador del Amor de Vícar por "La Pintoresca" y llegada a la Villa de Vícar, para terminar con 3 Km de carrera a pie por un recorrido por las calles de Vícar pueblo en un circuito de 1 Km. Habrá también un Mini Triatlón, con 200m de natación en la piscina, 5 Km de ciclismo desde la rotonda de los agricultores a Vícar pueblo y 2km de carrera a pie, con 2 vueltas al recorrido.



Los más pequeños también podrán participar en el Triatlón Kids, que se desarrollará en todo momento en la Villa de Vícar, en la piscina y en un circuito por las calles del pueblo para la bici y para la carrera a pie. En este caso, las distancias dependerán de las edades.



Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, el objetivo fundamental de este evento deportivo es poner en valor la inmensa riqueza de nuestro patrimonio, culturales, natural e histórico, a la vez que promocionamos la práctica del deporte de naturaleza entre los más pequeños, garantizando en cada momento que se cumplan las medidas sanitarias anti COVID”.



Se trata de un triatlón absolutamente gratuito y un tanto especial, sin inscripciones al uso, pero que ya ha captado la atención de numerosas personas, pues tanto en el minitriatlón como en el triatlón kids ya están cubiertas todas la plazas. Para participar hará falta invitación y se ha concebido como una "prueba piloto" para dar a conocer los recorridos a los 15 triatletas que se han invitado a participar. La idea es que sea una prueba de exhibición no competitiva para conocer de primera mano su opinión sobre los recorridos previstos de cara a sucesivas ediciones. Además, los triatletas apadrinarán a los participantes del minitriatlón, que son principiantes en este tipo de carreras y les darán consejos sobre las transiciones, los ritmos, etc.



Será pues una excelente ocasión para disfrutar e iniciar el triatlón entre los vicarios, adultos y niños que nunca han hecho un triatlón, un día festivo en torno a esta modalidad deportiva al aire libre, dentro de las actividades de las prefiestas de la Villa de Vícar. Pese a su carácter de exhibición, se va a organizar como si se tratara de una prueba oficial y habrá avituallamientos, bolsas para cada una de los corredores, camisetas para la carrera, regalos, medallas, y trofeos.