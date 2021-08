El Servicio de Atención a Víctimas realiza casi 11.400 actuaciones en el primer semestre

El Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) ha llevado a cabo en el primer semestre del año un total de 11.343 actuaciones de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social en la provincia, según las estadísticas de esta prestación que gestiona y ofrece de forma gratuita la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Durante 2020, este servicio realizó un total de 16.564.



Para poder dar una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de cualquier delito en todos los ámbitos, mediante una intervención de carácter interdisciplinar, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado integrado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales. “Pero en la Consejería que dirige Juan Marín hemos querido ampliar este servicio para podar dar cobertura a las víctimas de toda la provincia, sin necesidad de que tengan que desplazarse hasta la capital y por eso, ya desde 2020, funcionan también las oficinas de El Ejido y Huércal-Overa”, ha explicado el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado.



“Los SAVA itinerantes están funcionando muy bien, porque nos está permitiendo llegar a muchas víctimas que antes no acudían a este servicio porque no podía desplazarse”. Así, en Almería se han acometido 3.947 actuaciones, 4.793 en El Ejido y otras 2.603 en Huércal-Overa, “son datos incluso mejores que en 2019, antes de la pandemia, pues en el primer semestre de ese año se realizaron 5.732”, ha recordado el delegado.



De esta forma, durante los seis primeros meses del año se beneficiaron en la provincia almeriense un total de 1.555 personas (662 en Almería, 688 en El Ejido y 205 en Huércal-Overa), que accedieron a un recurso gratuito ubicado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que así lo requieran. No obstante, en total fueron atendidas 2.332 personas (1.093 en Almería, 994 en El Ejido y 245 en Huércal-Overa) sumando las que en algún momento solicitaron algún tipo de información.



La gran mayoría de las personas atendidas siguen siendo mujeres, con un total de 1.350 asistidas. En el caso de Almería capital llegan a ser el 90,15%, donde la franja de edad más habitual de las personas que acuden al SAVA es de entre 30 y 44 años (41,21%). El 74,85% acabó interponiendo una denuncia por los hechos que motivaron su asistencia, mientras que el 20,61% decidió no hacerlo y el 4,55% optó por retirarla Unos parámetros muy similares en el caso de las oficinas itinerantes.



En cuanto a los delitos más habituales por los que se solicitaron las prestaciones de este servicio en Almería fueron: lesiones (25,48%), torturas y otros delitos contra la integridad moral (20,23%), contra la libertad (15,11%) y contra la libertad sexual (12,42%). Las torturas y otros delitos contra la integridad moral es el delito más habitual en El Ejido (24,72%) y en Huércal-Overa (51,24%).



De esta forma, el perfil medio de la persona usuaria del Servicio de Asistencia a Víctimas refleja que se trata mayoritariamente de una mujer, de entre 30 y 44 años, soltera, con estudios primarios, en situación de desempleo, con domicilio en una capital de provincia, que ha sufrido un delito de tortura o contra la integridad moral y cuya relación con el autor del delito es de expareja. Por contra, el perfil medio del victimario refleja que es un hombre, también de entre 30 y 44 años.



Asimismo, en las dependencias del SAVA de toda la provincia se han atendido a un total de 218 menores de edad, 150 niñas y 68 niños, como víctimas también de delitos.





Violencia de género

En este primer semestre el SAVA ha realizado 788 actuaciones relacionadas con la violencia de género y otras 150 con la violencia doméstica (Almería 363 y 66; El Ejido 312 y 69; y Huércal-Overa 113 y 15). La mayoría de las víctimas de violencia de género tenía entre 30 y 44 años de edad y se encuentran en situación de desempleo. “Estas cifras demuestran que existía esa necesidad de poner en marcha el SAVA itinerante, porque uno de sus objetivos es acercar el servicio a este tipo de víctima más vulnerables, como son las que sufren violencia de género”, ha señalado Delgado.



La Junta puso en marcha este recurso una vez que en 1997 asumió las competencias en materia de Justicia y actualmente tiene en funcionamiento nueve oficinas que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales de provincia, junto a otra que presta servicio en Algeciras para atender la demanda del Campo de Gibraltar, a las que entre 2020 y 2021 se han sumado los puntos de SAVA itinerante repartidos por las diferentes provincias. En la página web de la Consejería de Justicia (lajunta.es/sava) se puede encontrar más información sobre el funcionamiento del SAVA y los servicios que presta.