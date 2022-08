Deportes Torneo de Feria de Tenis Playa llega el 27 de agosto a El Palmeral miércoles 03 de agosto de 2022 , 16:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita, donde colabora el Patronato Municipal de Deportes, tiene las inscripciones gratuitas para los deportistas interesados Los eventos deportivos durante la Feria de la Virgen del Mar son un atractivo para los pequeños que, del 19 al 27 de agosto, vivirán unas jornadas de ocio y diversión gracias al deporte. Y es que, las escuelas municipales y los clubes de la capital se preparan para poner en marcha torneos únicos que obtienen el reclamo de los amantes del deporte. En el caso del tenis playa, celebrará el torneo de feria el sábado, 27 de agosto en El Palmeral con el fin de atraer a los más interesados en esta modalidad deportiva. Con el impulso y la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, la disciplina sigue sumando adeptos en la capital. Por ello, esta zona de la playa almeriense será el escenario de esta jornada deportiva donde todos los usuarios están invitados a jugar sobre la arena de la capital. Las categorías habilitadas para participar son absolutas (masculino y femenino) y sub-16 (masculino y femenino). Las inscripciones tienen carácter gratuito y los interesados/as tienen que llamar al teléfono 633 141 125. Además, cuando finalicen los encuentros se repartirán premios para los primeros y segundos clasificados de cada categoría. Desde el Patronato Municipal de Deportes se anima a los deportistas a participar en la cita deportiva que será punto de encuentro para adquirir valores como el compañerismo, competitividad y, sobre todo, para ofrecer hábitos de vida saludables. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.