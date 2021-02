Torrecárdenas es el único centro en España que usa anestesia local para ablaciones endometriales con radiofrecuencia

viernes 19 de febrero de 2021 , 15:27h

Con el uso de este tipo de analgesia la recuperación de las pacientes es más rápida y más corta su estancia hospitalaria

El Hospital Universitario Torrecárdenas es el único centro hospitalario del país que utiliza anestesia local sistemáticamente para las ablaciones endometriales con radiofrecuencia, sin necesidad de tener que sedar de forma completa a las pacientes. Según ha detallado la ginecóloga del hospital almeriense, la doctora Sonia Martínez Morales, “este hecho supone un gran avance en la calidad asistencial que ofrecemos a las mujeres que son usuarias del Hospital Universitario Torrecárdenas” pues su recuperación es mucho más rápida y la estancia en el hospital mucho más corta.

La doctora Sonia Martínez Morales se formó en Reino Unido para poder desarrollar este tipo de intervención con anestesia local, algo que se hace en algunos países como Reino Unido, Francia, Holanda o Bélgica, entre otros.

Esta técnica, la ablación endometrial con radiofrecuencia, “que tiene una excelente tolerancia por parte de las pacientes” consiste en la destrucción de la capa que reviste el interior del útero, el endometrio, y que es la responsable del sangrado menstrual en las mujeres. Cuando esa capa es más gruesa o responde de forma anómala a las hormonas que genera la paciente, se producen sangrados anormales que pueden ser muy abundantes o muy persistentes a lo largo del mes, “lo que resulta muy incómodo y puede desencadenar una anemia o un deterioro importante de la calidad de vida de la mujer”, ha señalado la doctora Martínez Morales.

“Este tratamiento no suele ser el primer escalón terapéutico, inicialmente intentamos tratamiento hormonales, pero no todo el mundo responde adecuadamente y además hay mujeres que tienen contraindicaciones para los mismos, por ejemplo en las mujeres que han sufrido un cáncer de mama”, ha detallado.

La facultativa del hospital almeriense también ha explicado que “para estas mujeres que no responden al tratamiento hormonal o que tienen una contraindicación a ese tipo de tratamientos, disponemos de esta opción terapéutica antes de plantear una histerectomía” (cirugía para extirpar el útero). Eso es especialmente importante en las actuales circunstancias de pandemia por COVID 19 “pues la atención de nuestros anestesistas se ha tenido que priorizar hacia los pacientes con COVID y de esta forma podemos ofrecerles una solución a nuestras pacientes que no requiere quirófano”.

Simposium de formación sobre la técnica para toda España

Esta semana se ha celebrado el ‘Webinar nacional sobre NovaSure’ con la doctora Sonia Martínez, del Hospital Universitario Torrecárdenas, y la doctora Covadonga Álvarez del Hospital de La Paz de Madrid como ponentes y con la participación de un gran número de ginecólogos de todo el país, en él se han discutido los aspectos más relevantes relacionados con la técnica de la ablación endometrial por radiofrecuencia.

“Uno de los objetivos de este simposium era poder darle difusión a la anestesia local. Además, abordamos una solución eficaz al problema de los sangrados abundantes que no podíamos demorar y lo hacemos sin tener que extirpar el útero de la paciente”. Esta técnica, ha especificado la doctora Sonia Martínez Morales, “está indicada para mujeres que no se plantean embarazos en el futuro, pero que no quieren perder su útero, y es bien tolerada y con bajo riesgo. Hacemos la ablación endometrial con radiofrecuencia con anestesia local, lo que como señalábamos, es un gran avance para nuestras pacientes. En este aspecto el Hospital Torrecárdenas es pionero en España pero esperamos que pronto podamos extender esta práctica al resto de los hospitales del país”.

El equipo de Tecnologías de la Información y Comunicación del Hospital Universitario Torrecárdenas ha dado soporte técnico para la emisión de este webinar en streaming, permitiendo su visualización en otros hospitales, tanto de dentro como de fuera de España, de forma online, así como su grabación para una posterior disponibilidad formativa.