Apostar por añadir valor a Almería

domingo 21 de febrero de 2021 , 05:00h

En los últimos días hemos podido comprobar grandes avances en proyectos objetivamente buenos para Almería que vienen a corroborar la apuesta inversora de la Junta de Andalucía por nuestra capital y provincia. Pero no quiero limitarme a explicar desde un punto de vista político la puesta en marcha de estas positivas actuaciones porque eso sería un modo de rebajar el alcance de esa ventaja. En los últimos días hemos asistido a la presentación del proyecto de creación en Almería del 'Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza Cita 4.0', que no sólo cumple un compromiso anunciado por el presidente Juanma Moreno, sino que además consolida a nuestra ciudad como capital de la innovación, investigación y el desarrollo del sector agroalimentario español y andaluz. Como alcalde, quiero compartir hoy con vosotros el orgullo que produce comprobar una vez más que el talento, la investigación y el desarrollo que generamos en Almería es aprovechado para generar empleo y riqueza para muchas personas. Quiero dar las gracias a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, por el gran trabajo realizado en los últimos meses para lograrlo, así como a la extraordinaria colaboración de organismos y entidades como la Diputación de Almería, la Fundación Cajamar, la Fundación Tecnova, la Universidad de Almería y el IFAPA. Este proyecto llega a Almería en paralelo a otras iniciativas, como la puesta en marcha del proyecto de consolidación del tramo norte de las murallas de la Alcazaba o el nuevo impulso que se le está dando a la espectacular rehabilitación en marcha en el antiguo hospital provincial, una joya patrimonial del S. XVI en pleno Casco Histórico y futura sede del Museo del Realismo Contemporáneo Español. Y como entiendo que también debemos saludar como excelentes para Almería capital las noticias sobre la luz verde al Hospital de Roquetas de Mar o el esperado avance final de la Autovía del Almanzora, casi 40 años después de su anuncio. Las buenas actuaciones para Almería no tienen más color político que el de añadir valor a nuestra tierra y, por tanto, limitarse a entender estas actuaciones como una mera competición entre quiénes invierten más y quiénes han invertido menos es entrar en un terreno que, por conocido y predecible, nos distrae del verdadero objetivo, que no es otro que sumar valor y añadir capacidades a Almería. Y entrar en esa competición no forma parte de las prioridades y objetivos del Ayuntamiento.