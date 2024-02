Torregrosa pide protección a los agentes en riesgo por el narcotráfico

viernes 16 de febrero de 2024 , 17:10h

La portavoz del PP de Andalucía, Maribel Torregrosa, condena el “desprecio absoluto” que el ministro Marlaska está demostrando hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando siete días después de que las mafias del narcotráfico acabasen con la vida de dos servidores públicos, “ni ha dado una sola explicación, ni ha dimitido”.

“Y lo que es más grave aún”, apunta, “Sánchez tampoco ha sido capaz de dar la cara ante las familias, ni ha asumido su responsabilidad cesando al ministro”. “Es indignante”, ha dicho, subrayando que “la seguridad de estos agentes no puede estar en sus manos ni un día más. Tiene que dimitir o ser cesado cuando antes”.

Y ante esa “falta de humanidad demostrada hacia las familias y hacia los profesionales”, Maribel Torregrosa ha exigido al ministro que “pida perdón y se vaya porque esta situación no admite otra respuesta”.

Torregrosa ha mostrado “el máximo respeto y apoyo” del Partido Popular hacia los profesionales tanto de la Guardia Civil como del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que este viernes se concentran para exigir condiciones de trabajo dignas. “Nuestro reconocimiento a estos servidores públicos”, ha dicho, “que cada día se juegan literalmente la vida por defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

“Si Marlaska y Sánchez no quieren escuchar al Partido Popular, bueno”, afirma, “pero es su obligación escuchar a los profesionales y dar soluciones a sus problemas”. “Y, sobre todo, que escuchen a esa madre que, desgarrada por el dolor de ver cómo una narcolancha segaba la vida de su hijo y su compañero, que tuvieron que echarse a la mar en una zodiac con el único escudo de sus propios cuerpos. “Si no son capaces ni siquiera de eso, es que no son dignos del cargo que ostentan”, añade.

La también diputada nacional y miembro de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados considera “de justicia y urgente” que el Gobierno declare de una vez el trabajo de las FCSE como “profesión de riesgo”. “¿Cuántos agentes más tienen que morir en acto de servicio por el ataque de unas mafias que cada día se sienten más poderosas e impunes?”, se ha preguntado.

Torregrosa defiende la urgencia de disponer de unidades permanentes de Guardia Civil y Policía Nacional en la provincia de Cádiz para luchar contra el narcotráfico. “Esto no es un problema puntual, sino estructural, y es imprescindible garantizar la protección de las costas frente al narcotráfico”. Así también, pide medios materiales dignos para combatir “en igualdad de condiciones” a las mafias que operan tanto en las costas de Cádiz como en el litoral oriental. “Es inadmisible tener seis embarcaciones en Cádiz, dos en Algeciras y otras tres en Almería, todas averiadas desde hace meses y sin reparación pronta”.

Además, la portavoz de los populares andaluces incide en la importancia declarar Zona de Especial Singularidad toda la provincia de Cádiz, al tiempo que respalda la reactivación del grupo operativo OCON Sur, cuya efectividad está reconocida en la Memoria de la Fiscalía Antidroga de 2022, con más de 10.000 detenidos, más de 1.400 toneladas de droga y más de 300 millones de euros en bienes incautados. “El Gobierno lo desmanteló sin dar explicaciones”, ha apuntado, “y mucho nos tememos que tampoco lo hará ahora”.

Si bien el PP ha solicitado comparecencias del ministro tanto en el Senado como en el Congreso, Torregrosa ha denunciado que “el ministro Marlaska ha decidido no acudir. Eso no tiene un pase, porque como titular de Interior y responsable de la seguridad de nuestras FCSE tiene que dar la cara cuanto antes en lugar de esconderse, que es lo que lleva haciendo durante la última semana”. “Debe hacerlo por respeto a las familias”.

“¿Hasta dónde es capaz de llegar el PSOE en su desprecio por nuestras fuerzas del orden?”, ha cuestionado, recordando que este miércoles en el Parlamento Europeo los socialistas y sus aliados de Sumar, BNG, Podemos y Esquerra votaron en contra de la propuesta de un sindicato de policía para reconocer a los cuerpos de seguridad como profesiones de riesgo y protegerlos de las agresiones de los delincuentes, aumentando las penas para quienes se enfrenten a agentes de policía en toda la Unión Europea.

Votaron no, pero la iniciativa salió adelante y se debatirá el 19 de marzo gracias al respaldo del Partido Popular. “Nosotros no somos como el PSOE, que se niega a promover minutos de silencio en algunas instituciones, como es el caso del Parlamento de Cataluña (haciendo lo mismo que Bildu el día anterior en Pamplona), o que achaca la tragedia a que había una “tormenta”. “Nosotros siempre vamos a estar del lado de las FCSE”, ha zanjado antes de asistir a la concentración de las asociaciones.