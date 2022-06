Opinión Trabajar, trabajar y trabajar Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 26 de junio de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La incontestable victoria electoral de Juanma Moreno y el Partido Popular en las elecciones autonómicas de hace una semana tienen dos lecturas clarísimas. A nivel andaluz, se trata de unos resultados históricos que marcan un largo fin de ciclo de hegemonía socialista y confirman además que el modo diferente de hacer las cosas de Juanma Moreno al frente de la Junta ha sabido conectar sobradamente con lo que buscan y quieren los andaluces: una gestión honesta, serena y eficaz, alejada de dogmatismos ideológicos y sobreactuaciones ruidosas. Una gestión centrada en las cuestiones que de verdad preocupan a las familias, autónomos y empresas andaluzas y no en todas esas polémicas generadas artificialmente para crear división y enfrentamiento. La dimensión de este resultado electoral y el manejo de los tiempos existentes de cara a las próximas elecciones confieren a los resultados del pasado domingo una inevitable lectura local que todos estamos haciendo y, de manera muy especial, los que están diciendo que no las hacen. Lógicamente estoy muy contento por el resultado de Almería capital, en donde el PP ha vuelto a ganar en el 85% de los colegios electorales, pintando de azul popular la práctica totalidad de los distritos de nuestra ciudad. Comprobar que seguimos mereciendo la confianza mayoritaria de los almerienses es un espaldarazo que nos reconforta y nos llena de ánimo, pero que también nos recuerda la necesidad de seguir haciendo bien las cosas que están funcionando como queremos y mejorando aquellas otras en las que, sin duda, podemos y debemos mejorar. Ganar unas elecciones no es una cuestión de vanidad política o personal. Recibir el respaldo mayoritario de los almerienses es confirmar que aquello en lo que crees y los objetivos por lo que trabajas a diario forman parte de un proyecto de ciudad compartido por muchos almerienses que no necesariamente tienen que pensar como tú en todo. Pienso que la clave del futuro no es la ideología, sino la capacidad de resolver problemas para crear más oportunidades para todos. Y la única manera de conseguirlo es hacer las tres cosas que nos dijo a los andaluces el presidente Juanma Moreno en la noche de su sensacional triunfo electoral: trabajar, trabajar y trabajar. Y exactamente eso es lo que vamos a seguir haciendo mi equipo y yo en Almería: trabajar, trabajar y trabajar. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 276 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)