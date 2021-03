Trabajo a tres bandas de la UAL para facilitar formación gratuita en idiomas

miércoles 03 de marzo de 2021 , 16:29h

El Centro de Lenguas, la Escuela Internacional de Doctorado y el Vicerrectorado de Internacionalización van a más, continúan con la formación reglada las titulaciones regladas en inglés y otros idiomas para los alumnos nacionales de Tercer Ciclo y suman también la de español para los 200 estudiantes internacionales que eligen la Universidad de Almería para doctorarse







Unión por un bien común, el de hacer a la UAL un destino incluso más atractivo a la hora de cursar estudios de doctorado. La barrera idiomática comenzó a derribarse en el curso 2017/2018 para el millar de alumnos de Tercer Ciclo, gracias a un productivo acuerdo entre la Escuela Internacional de Doctorado y el Centro de Lenguas. En el mismo se establecieron las bases de una acción conjunta mediante la cual estos estudiantes realizasen cursos de inglés como parte de su formación esencial. Además, con esta iniciativa se trataba de impulsar no solo los doctorados internacionales, sino también el aumento de las destrezas de lectura y redacción de artículos científicos.



El resultado de la colaboración y el alto grado de satisfacción de los alumnos fue tan provechoso que, durante el curso siguiente, el ‘pre-pandemia’, se extendió la iniciativa a otras lenguas, además del inglés. Cabe resaltar que todas las actividades formativas que reciben los estudiantes de doctorado a través de la Escuela Internacional de Doctorado son completamente gratuitas, incluida esta formación en idiomas, exigiéndoseles únicamente un buen aprovechamiento de la oportunidad que se les ofrece.



Por tanto, es un servicio más que les presenta la UAL a las personas interesadas en doctorarse con perspectiva internacional, una iniciativa que no quiere dejar atrás a nadie. En ese sentido, y lejos de quedarse en los logros cosechados, este curso 2020/2021 se ha ido más lejos y se ha sumado el Vicerrectorado de Internacionalización a una unión que ahora es a tres bandas. Su objetivo es consolidar aún más el prestigio internacional que no deja de crecer para la UAL.



Así, a través de la firma de diferentes convenios, dicho vicerrectorado ha aumentado considerablemente el número de los alumnos internacionales que eligen la UAL para realizar un doctorado, a través de programas Erasmus, Erasmus CeiA3 o de la Fundación Carolina. En cifras, en el momento actual, de los aproximadamente mil estudiantes que desarrollan su iniciación a la investigación en la Universidad de Almería a través de doctorado, del orden de unos doscientos son extranjeros. No solo eso, sino que existen, además, cotutelas internacionales de doctorado con países como Cuba, Marruecos, Italia, Francia y un largo etcétera, en las que se demanda, en algunos casos, destrezas comunicativas en un buen conjunto de lenguas. Conscientes del conjunto considerable de estos estudiantes extranjeros que han elegido la UAL para su formación doctoral, y que requieren una mejora de sus habilidades lingüísticas en español, al inicio del segundo cuatrimestre se ha incorporado la iniciativa de ofertar para ellos cursos de español.



Todo ello se articula a través del Centro de Lenguas, obteniendo una gran respuesta. De hecho, es ya una decena de estos alumnos internacionales la que se encuentra cursando español, con perspectivas de evolucionar hacia un incremento de las solicitudes en el corto plazo. En total, unos treinta alumnos internacionales están inscritos en cursos de idiomas del Centro de Lenguas, con becas de gratuidad y con la posibilidad, ya por cuenta del alumno, de realizar una certificación lingüística oficial. Los diferentes niveles que se imparten en inglés son desde el B1 hasta el C2 del Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas (MCER). En el resto de los idiomas, que son francés, italiano, portugués, alemán y japonés, la gran mayoría se inscriben en cursos de iniciación o intermedios (A1, A2, B1 del MCER).



Este año, debido a la situación sanitaria, el Centro de Lenguas está desarrollando su actividad formativa en formato online, lo que no limita, sino todo lo contrario, posibilita que los estudiantes puedan inscribirse y realizar los cursos desde casa, interaccionando en tiempo real con los profesores, y produciéndose matriculaciones desde puntos geográficos muy distantes de Almería. Como otro aspecto positivo de este formato cabe destacar la posibilidad de optimizar mejor el tiempo, al reducirse los desplazamientos que antes eran obligados al centro docente, ubicado en el corazón del campus. Las tres partes implicadas en facilitar la formación en idiomas de los estudiantes de doctorado internacional y los estudiantes internacionales de doctorado han coincidido en su positiva valoración: “Creemos firmemente en esta nueva iniciativa, fruto de la intensa colaboración y coordinación entre el Vicerrectorado de Internacionalización, la Escuela Internacional de Doctorado y el Centro de Lenguas de la Universidad de Almería”.