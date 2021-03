Espinosa celebra que 4.000 trabajadoras de ayuda a domicilio ya cobren más

miércoles 03 de marzo de 2021 , 16:24h

Explica que Juanma Moreno ha cumplido su compromiso y desde este mes se aplica la subida del 12,3% que se prometió a este colectivo







La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía Espinosa, ha destacado hoy que gracias al Gobierno de Juanma Moreno, por fin las 4.000 trabajadoras de ayuda a domicilio en la provincia ya están cobrando más por un servicio que llevaba 11 años congelado por parte de los gobiernos socialistas.



Espinosa explica que desde este mes ya se aplica la subida del 12,3% anunciada hace unas semanas por el Gobierno del PP, un incremento que fija en 14,6 euros el precio del coste de la hora frente a los 13 euros que se venían pagando desde hace más de diez años.



Para la parlamentaria del PP estamos ante una “buena noticia” para un colectivo que atiende a 9.200 personas en la provincia de Almería, sobre todo a personas mayores que quieren seguir viviendo en su domicilio y que no lo podrían hacer sin este servicio.



“Se trata de personas en situación de dependencia que no quieren salir de su entorno habitual, que quieren vivir en sus hogares, y el trabajo de este colectivo es esencial para que muchos mayores de nuestra provincia cumplan su sueño y no se tengan que marchar a una residencia”, afirman.



La parlamentaria del PP recuerda que el Gobierno de Juanma Moreno se ha volcado con la ayuda a domicilio en la provincia a pesar de la pandemia y ha destinado en 2020 más de 100 millones de euros a un servicio que supone una importante estrategia para luchar contra la soledad de nuestras queridas personas mayores.



Además, continúa explicando Rosalía Espinosa, el presupuesto que el Gobierno de Moreno va a destinar en 2021 al Sistema Andaluz de Dependencia asciende a 1.609 millones de euros, el mayor de la historia para esta partida, una partida que permitirá que se beneficien de esta ayuda casi 300.000 andaluces, de los que 19.985 son almerienses.



Finalmente, la parlamentaria del PP recuerda que a pesar del “miedo” que provocaba el PSOE asegurando que si el PP gobernaba en Andalucía, la dependencia, la educación o la sanidad desaparecerían o se privatizarían, la realidad ha demostrado que ahora la Junta y Juanma Moreno sí cumplen con lo prometido a los almerienses y apuestan por el bienestar de nuestros mayores y de los que más necesitan el apoyo de la administración.