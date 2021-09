Sucesos Trasladadas al puerto de Almería 33 personas rescatadas de tres pateras sábado 04 de septiembre de 2021 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Salvamento Marítimo ha trasladado en la madrugada de este sábado al puerto de Almería a un total de 33 personas --todas ellas varones-- que han sido rescatadas de tres pateras en las que viajaban. Según ha informado a Europa Press un portavoz de Salvamento Marítimo, sobre las 22,00 horas de este viernes, el centro de dicho organismo en Almería recibía un aviso de un velero que se encontraba próximo a la costa acerca de la presencia, junto a él, de una embarcación neumática con personas en su interior que estaban haciendo señales, moviendo los brazos. Inmediatamente después, el centro de Salvamento en Almería recibía una llamada de la Guardia Civil indicando que estaba al lado del citado velero y de la referida patera, tras lo que el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trasladó a la zona a la Salvamar 'Al Nair', que, sobre las 2,00 horas de la madrugada, rescataba a 14 personas, todas ellas de origen magrebí, varones y adultos. Posteriormente, Salvamento recibía aviso de un segundo velero sobre la presencia de otra patera en la zona de cuya posición informaba al citado centro, que movilizaba de nuevo a la misma 'Salvamar Al Nair, que, no obstante, de camino hacia el lugar avistaba a una tercera patera y procedía entonces al rescate de las 13 personas a bordo de ella, todos ellos también varones magrebíes. Finalmente, la Salvamar se ha dirigido a la posición de la segunda patera de la que recibió aviso y ha procedido al rescate de los ocupantes de la misma, un total de seis varones también magrebíes. Así las cosas, con las 33 personas rescatadas de dichas tres pateras, la Salvamar se ha dirigido puerto de Almería, donde, pasadas las 3,00 horas de la madrugada, ha procedido al desembarco de las mismas, según han informado desde Salvamento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

