Sucesos Ampliar Tres afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en El Ejido viernes 11 de junio de 2021 , 19:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El piso afectado ha quedado completamente siniestrado tras el suceso Un total de tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda este viernes en la localidad almeriense El Ejido, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El fuego ha comenzado sobre las 15:15 horas en un piso ubicado en una tercera planta de un bloque de la calle Zorrilla y hasta el lugar se han desplazado para la intervención efectivos de Bomberos de Consorcio del Poniente, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía.



Los servicios sanitarios de la Junta han atendido a la propietaria de la casa, que ha quedado completamente siniestrada según fuentes del servicios de extinción de incendios, y la han evacuado a un centro hospitalario junto con dos agentes de Policía al resultar intoxicados por inhalación de humo.

