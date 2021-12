Almería Tres almerienses entre los candidatos a los premios ASECAN viernes 03 de diciembre de 2021 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía -ASECAN- ha dado a conocer esta mañana a través de sus redes sociales las nominaciones, en las 11 categorías competitivas, a los 34º Premios Asecan del Cine Andaluz, que se entregarán el próximo 18 de diciembre en Sevilla, con la colaboración de AISGE, SGAE, Fundación SGAE, EGEDA, AEDAVA y ASINPE/TABACASOL. Con el nacimiento de la Academia de Cine de Andalucía y de los Premios Carmen, Asecan remodela el formato de sus galardones, los adecúa en número y estructura, y adelanta su entrega al mes de diciembre con el fin de servir de cierre del año y de celebración de los mejores trabajos de los cineastas andaluces, que tendrán, con el Asecan, el primer galardón y reconocimiento de la temporada. En esta convocatoria, el Premio a la Mejor Película Andaluza se lo disputarán ‘La vida era eso’, del madrileño, almeriense de adopción, David Martín de los Santos para Lolita Films, Media Events Consulting, Magnética Cine y Smiz&Pixel; ‘La hija’, del almeriense Manuel Martín Cuenca para La Hija Producciones La Película A.I.E., La Loma Blanca P.C. S.L. y Mod Producciones, S.L.; la coproducción malagueña ‘Sevillanas de Brooklyn’, de Vicente Villanueva para 700 Pavos, A.I.E., Capitán Araña, S.L. y Pecado Films, S.L.; y la coproducción malagueña ‘Alegría’, de Violeta Salama para Alegría Película A.I.E., La Claqueta P.C., La cruda realidad y Powehi Films. Los directores andaluces que este año aspiran al Premio del Cine Andaluz son Manuel Martín Cuenca por ‘La hija’, David Martín de los Santos por ‘La vida era eso’, Benito Zambrano por ‘Pan de limón con semillas de amapola’, Remedios Malvárez y Arturo Andújar por ‘Pico Reja, la verdad que la tierra esconde’.

En la categoría que reconoce el mejor guion concurren Manuel Martín Cuenca y Alejandro Hernández por ‘La hija’, Benito Zambrano y Cristina Campos por ‘Pan de limón con semillas de amapola’, las malagueñas Violeta Salama (de adopción) e Isa Sánchez por ‘Alegría’ y David Martín de los Santos por ‘La vida era eso’.

Este año Asecan ha nominado el trabajo de las actrices Petra Martínez por ‘La vida era eso’, la malagueña Mara Guil por ‘Alegría’, Natalia de Molina por ‘Operación Camarón’, y Estefanía de los Santos por la coproducción malagueña ‘Sevillanas de Brooklyn’.

Por su parte los intérpretes masculinos nominados son Vicente Romero por ‘Érase una vez en Euskadi’, Antonio Dechent por la producción malagueña ‘Hombre muerto no sabe vivir’, Manolo Solo por ‘Josefina’ que recibe también la nominación por su trabajo en ‘Sevillanas de Brooklyn’.

El Premio a la mejor música original competirán Pablo Cervantes por ‘Mujeres de Cántico’, Javier Prieto (con la colaboración de Rocío Márquez y Antonio Manuel) por ‘Pico Reja, la verdad que la tierra esconde’ y Riki Rivera que ostenta doble nominación por sus trabajos en ‘Operación Camarón’ y ‘Sevillanas de Brooklyn’.

En la categoría de No Ficción competirán los documentales ‘Algo salvaje. La historia de Bambino’ de Paco Ortiz para Sarao Films S.L.; ‘Callejeras’ de Silvia Moreno Vázquez para Wemake Movies, S.L.U.; ‘La vida chipén’, que narra los años dorados de la Costa del Sol malagueña, de Vanesa Benítez Zamora para Mano Negra Films; y ‘Pico Reja, la verdad que la tierra esconde’ de Remedios Malvárez y Arturo Andújar para Producciones Singulares

Mientras en la categoría de Mejor Cortometraje concurren ‘Cigarrillos’, de Rosario Pardo para Producciones Rosario Pardo; ‘El purgatorio’, de David Baquero para El Trastero; ‘Farrucas’, del almeriense Ian de la Rosa para Vayolet Films, Primo y Amplitud; ‘Imposible decirte adiós’, de Yolanda Centeno para Harry Kane S.L.; y ‘Xun’, de Ángel Tirado para Tarkemoto Films.

Tradicionalmente Asecan reconoce también los trabajos de diversos colectivos cuya principal preocupación es difundir, fomentar y debatir sobre el cine andaluz. Así optan al Premio Labor de Difusión el Cinefórum Tomares, el Festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares (Málaga) y Film In Granada; al Premio Labor Informativa la revista 35 Milímetros, Jaén Audiovisual y el programa Sesión Discontinua.

Finalmente, Asacan destaca 5 publicaciones de temática cinematográfica que competirán por el Premio Libro de Cine: ‘Break+: Cine asiático’, de VV.AA. en Héroes de Papel; ‘Cine y Semiótica. La teoría del Emplazamiento / Desplazamiento aplicada al lenguaje cinematográfico y publicitario en la era Netflix’, de Manuel Blanco en Ediciones de la Universidad de Salamanca; ‘El castillo ambulante’, de Francesc Miró, en Héroes de Papel; ‘Personajes femeninos en el cine africano contemporáneo’, del malagueño Francisco Javier Rodríguez Barranco en Azimut Ediciones; y ‘Tiempo. Femenino y singular. Género y tiempo en la creación audiovisual’, de Manuela Ocón Aburto en Pábilo Editorial.

En esta edición de los Premios ASECAN, se han recibido en total 213 inscripciones, de las cuales 111 han sido para las categorías colectivas y 112 para las individuales. Teniendo en cuenta que este año se han convocado un menor número de categorías, la cifra total de inscripciones se ha mantenido proporcionalmente con respecto a ediciones pasadas. En las categorías individuales, el 61,6% corresponden a hombres y el 38,4% a mujeres. Cabe destacar que tanto en la categoría de Dirección como en la de Guion se refleja una mejoría en el equilibrio de género, a pesar de que la proporción de hombres con respecto a mujeres en ambos apartados ronda el 70% vs. 30%. El acto de entrega de los XXXIV Premios del Cine Andaluz se celebrará en Sevilla el próximo viernes 18 de diciembre de 2021 gracias a la colaboración de AISGE, SGAE, Fundación SGAE, EGEDA, AEDAVA y ASINPE/TABACASOL.

TODAS LAS NOMINACIONES A LOS 34 PREMIOS ASECAN

Del Cine Andaluz

PREMIO ASECAN PELÍCULA

‘La vida era eso’, de David Martín de los Santos para Lolita Films, Media Events Consulting, Magnética Cine y Smiz&Pixel

‘La hija’, de Manuel Martín Cuenca para La Hija Producciones La Película A.I.E., La Loma Blanca P.C. S.L. y Mod Producciones, S.L.

‘Sevillanas de Brooklyn’, de Vicente Villanueva para 700 Pavos, A.I.E., Capitán Araña, S.L. y Pecado Films, S.L.

‘Alegría’, de Violeta Salama para Alegría Película A.I.E., La Claqueta P.C., La cruda realidad y Powehi Films

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN

Manuel Martín Cuenca por ‘La hija’

David Martín de los Santos por ‘La vida era eso’

Benito Zambrano por ‘Pan de limón con semillas de amapola’

Remedios Malvárez y Arturo Andújar por ‘Pico Reja, la verdad que la tierra esconde’

PREMIO ASECAN GUION

Manuel Martín Cuenca y Alejandro Hernández por ‘La hija’

David Martín de los Santos por ‘La vida era eso’

Benito Zambrano y Cristina Campos por ‘Pan de limón con semillas de amapola’

Violeta Salama e Isa Sánchez por ‘Alegría’

PREMIO ASECAN INTERPRETACIÓN MASCULINA

Vicente Romero por ‘Érase una vez en Euskadi’

Antonio Dechent por ‘Hombre muerto no sabe vivir’

Manolo Solo por ‘Josefina’

Manolo Solo por ‘Sevillanas de Brooklyn’

PREMIO ASECAN INTERPRETACIÓN FEMENINA

Petra Martínez por ‘La vida era eso’

Mara Guil por ‘Alegría’

Natalia de Molina por ‘Operación Camarón’

Estefanía de los Santos por ‘Sevillanas de Brooklyn’

PREMIO ASECAN MÚSICA ORIGINAL

Pablo Cervantes por ‘Mujeres de Cántico’

Riki Rivera por ‘Operación Camarón’

Javier Prieto (con la colaboración de Rocío Márquez y Antonio Manuel) por ‘Pico Reja, la verdad que la tierra esconde’

Riki Rivera por ‘Sevillanas de Brooklyn’

PREMIO ASECAN NO FICCIÓN

‘Algo salvaje. La historia de Bambino’, de Paco Ortiz para Sarao Films S.L.

‘Callejeras’, de Silvia Moreno Vázquez para Wemake Movies, S.L.U.

‘La vida chipén’, de Vanesa Benítez Zamora para Mano Negra Films

‘Pico Reja, la verdad que la tierra esconde’, de Remedios Malvárez y Arturo Andújar para Producciones Singulares

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE

‘Cigarrillos’, de Rosario Pardo para Producciones Rosario Pardo

‘El purgatorio’, de David Baquero para El Trastero

‘Farrucas’, de Ian de la Rosa para Vayolet Films, Primo y Amplitud

‘Imposible decirte adiós’, de Yolanda Centeno para Harry Kane S.L.

‘Xun’, de Ángel Tirado para Tarkemoto Films

PREMIO ASECAN LABOR DE DIFUSIÓN

Cinefórum Tomares

Festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares

Film In Granada

PREMIO ASECAN LABOR INFORMATIVA

35 Milímetros

Jaén Audiovisual

Sesión Discontinua

PREMIO ASECAN LIBRO DE CINE Y/O AUDIOVISUAL

‘Break+: Cine asiático’, de VV.AA. en Héroes de Papel

‘Cine y Semiótica. La teoría del Emplazamiento / Desplazamiento aplicada al lenguaje cinematográfico y publicitario en la era Netflix’, de Manuel Blanco en Ediciones de la Universidad de Salamanca

‘El castillo ambulante’, de Francesc Miró, en Héroes de Papel

‘Personajes femeninos en el cine africano contemporáneo’, de Francisco Javier Rodríguez Barranco en Azimut Ediciones

‘Tiempo. Femenino y singular. Género y tiempo en la creación audiovisual’, de Manuela Ocón Aburto en Pábilo Editorial

Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.