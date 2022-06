Sucesos Tres detenidos en Rioja y Roquetas de Mar por cultivo de marihuana lunes 13 de junio de 2022 , 13:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En dos recientes operaciones desarrolladas por Guardia Civil de Almería se desmantelan dos cultivos de marihuana indoor y se detiene a tres personas en las localidades de Roquetas de Mar y Rioja por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico e hídrico. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo que la Guardia Civil de Almería desarrolla en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de drogas en la provincia, así como en la problemática e inseguridad que ocasionan los enganches ilegales a la red de fluido eléctrico a los vecinos de las zonas afectadas, que supone un riesgo real de incendio por el consumo tan elevado que se realiza de energía para maximizar el rendimiento del cultivo ilegal. Operación Alfaizplan3 La primera de las operaciones se desarrolla en la localidad de Roquetas de Mar, donde los agentes intervienen 296 plantas de cannabis, 220 gramos de cogollos preparados para su venta y 50 gramos de hachís. Se realizan tres registros en viviendas autorizados por el Juzgado de instrucción número 5 de Roquetas de Mar donde además de la droga se intervienen numerosos componentes electrónicos para maximizar y ocultar el cultivo. Como resultado de la operación se detiene al responsable del cultivo y se neutralizan 41 enganches ilegales a la red eléctrica y 8 a la red hídrica. Cultivo indoor en Rioja En otra actuación diferente desarrollada en la localidad de Rioja, personal de la comandancia dela Guardia Civil de Almería, localiza una vivienda de la que emana un fuerte olor a marihuana y mantiene los aparatos de climatización en funcionamiento de manera continua. Tras el registro de la vivienda autorizado por la autoridad judicial se interviene un cultivo de marihuana con 70 plantas de marihuana que ocupaba la totalidad de dos habitaciones de la vivienda. Como resultado de esta actuación, los agentes detienen a las dos personas responsables del cultivo, aprehendiendo multitud de aparatos eléctricos y neutralizan un enganche ilegal a la red eléctrica. La Guardia Civil de Almería recuerda la disponibilidad permanente de los canales de comunicación con la ciudadanía (teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

