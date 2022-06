Sucesos Incendio sin heridos en una casa del centro de la capital lunes 13 de junio de 2022 , 13:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bomberos de Almería han sofocado este lunes un incendio que ha tenido lugar en una casa de tres plantas ubicada en el número 29 de la calle Regocijos, en el casco histórico de la ciudad, en el que no se han lamentado daños personales dado que, a la llegada de los efectivos, no había nadie en el interior de la vivienda, por lo que se investiga el origen del fuego. Fuentes municipales y del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han informado a Europa Press que ha sido sobre las 7,00 horas cuando varios alertantes avisaban de la existencia de grandes llamaradas que salían por las ventanas del inmueble, por lo que se dio aviso al servicio antiincendios, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios. Según recoge el 112 por parte de los operativos que actuaron en el lugar, la vivienda se encontraba deshabitada y no había nadie en su interior en el momento de su llegada, por lo que no se han registrado heridos. Tan solo uno de los bomberos actuantes habría sufrido una lesión sin gravedad en una mano al tratar de entrar en el inmueble. El incendio se habría originado en la primera planta, extendiéndose a las dos superiores, lo que ha quejado la vivienda "completamente calcinada", según se ha podido comprobar tras apagar el fuego. Los operativos investigan aún las causas de las llamas toda vez que se solicitado la evaluación técnica de la misma para comprobar el estado de su estructura. Los medios se han retirado sobre las 8,45 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

