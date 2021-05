Sucesos Ampliar Tres detenidos en una operación antidroga en Benahadux lunes 17 de mayo de 2021 , 14:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Benahadux incluirá en el orden del día del próximo pleno una felicitación pública a tres agentes de la Policía Local del municipio que intervinieron en una operación antidroga.



Los hechos sucedieron a mediodía del pasado jueves 13 de mayo en la calle Tajo del polígono industrial Benahadux. El Puesto de la Guardia Civil de Huércal de Almería, tras tener constancia de un presunto delito contra la salud pública en el interior de un inmueble, solicitó ayuda a la Policía Local de Benahadux para acceder a la nave y abortar la actividad ilícita de distribución y comercialización de sustancias estupefacientes. La operación antidroga se saldó con la detención de tres jóvenes varones, de edades comprendidas entre 26 y 28 años, quienes fueron trasladados a los calabozos del cuartel de la Benemérita de la localidad vecina de Huércal de Almería para posteriormente ser puestos a disposición judicial.



Asimismo se incautaron cerca de 90 kilos de marihuana, envasada en sacos de plástico de 1 kg; 281 bellotas de hachís de 10 gramos y 39 tabletas de 100 g de hachís. En el interior de la nave se incautó también material para la preparación de la droga (báscula digital, máquina de envasado al vacío y generador eléctrico), dos vehículos y dinero en efectivo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

