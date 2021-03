Sucesos Tres detenidos por robar cinco móviles valorados en 5.400 euros martes 16 de marzo de 2021 , 12:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fueron sustraidos en agosto y han sido recuperados



Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas y recuperado 5 teléfonos móviles de alta gama, que habían sido denunciados como sustraídos por el responsable de una tienda de telefonía de Almería.



La denuncia del responsable de la empresa se formuló en la Comisaría de Almería el pasado día 21 de agosto de 2020. En esa fecha, y tras un recuento del estocaje existente en su almacén, la empresa detectó la falta de seis smarphones de alta gama, valorados en 5.400 euros.



La investigación policial fue siguiendo el rastro de los números de serie de los terminales denunciados, hasta lograr descubrir el paradero de los mismos.



Según las pesquisas policiales, una vez que los terminales fueron sustraídos de la tienda, iniciaron un periplo de compra y venta por un precio inferior al del mercado, hasta que la Policía Nacional logró dar con los mismos, e impedir que se siguieran ofreciendo a la venta.



Consecuencia de esta introducción ilícita en el mercado de segunda mano, fueron arrestados tres hombres, por los delitos de hurto y receptación, los cuáles han pasado a disposición judicial.





El código penal español regula el delito de receptación como la acción de ayudar a los responsables de un delito, a beneficiarse de los efectos económicos del mismo, requiriendo la comisión previa de otro delito. La pena de prisión establecida puede llegar hasta los dos años de privación de libertad.



