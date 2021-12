Sucesos Tres detenitos por cultivar marihuana en Laroya y defraudar fluido eléctrico jueves 16 de diciembre de 2021 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los detenidos, ninguno de ellos vecinos del municipio, se trasladaban al mismo para cultivar marihuana en la vivienda de un familiar La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, ha detenido en el municipio de Laroya (Almería) a tres personas, varones de 32, 31 y 25 años, como autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación al fluido eléctrico. Esta investigación está enmarca dentro de las labores que realiza la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes en la Provincia de Almería. La investigación comienza a principios del pasado mes de noviembre, cuando la Guardia Civil tiene conocimiento de que tres personas ajenas a la localidad de Laroya (Almería) están ocasionando malestar entre los vecinos, provocando enfrentamientos y obstaculizando el tráfico entre otros. De igual manera se advierte de que estas tres personas podrían estar cultivando marihuana (Cannabis Sativa) en una vivienda perteneciente a un familiar fallecido de uno de ellos. La Guardia Civil de Almería organiza diferentes operativos de vigilancia de forma discreta entorno a la vivienda, pudiendo comprobar el incesante ruido que emiten los aparatos de aa/cc, ventiladores y extractores de aire que habitualmente se encuentran en los cultivos indoor de marihuana, por lo que se solicita la colaboración de los técnicos de Endesa, quienes además de constatar que las mediciones de consumo eléctrico son muy superiores a las habituales en una vivienda, también cuenta con un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico. Durante la correspondiente inspección y registro, además de neutralizar un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico, se intervienen 279 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), 3 aparatos de aa/cc, 33 lámparas halógenas con sus trasformadores, varios filtros de carbono de grandes dimensiones, ventiladores y diverso material eléctrico, abonos, fertilizantes, potenciadores de crecimiento, etc… Finalmente, como resultado de la investigación, la Guardia Civil de Almería detiene el municipio de Laroya (Almería) a tres personas como autores de los delitos contra la salud pública, por cultivo o elaboración de droga, y defraudación a la red de fluido eléctrico. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción y 1ª Instancia Único de Purchena (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

