Provincia Tres ejidenses en los Premios Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Blue martes 24 de enero de 2023 , 08:37h

Los ejidenses Rafael Berenguel, Jesús Vázquez y Juanjo Grande participan en los XI Premios Promesas de la Alta Cocina Le Cordon Blue. Se trata de tres jóvenes estudiantes de hostelería que participan en estos galardones que premian tanto los resultados académicos como la aptitud de los futuros cocineros. El alcalde ha querido mostrarles su apoyo y pedir el voto para ellos y el respaldo de todos los ejidenses para que puedan pasar a la final y optar a una beca para estudiar la especialidad de cocina, pastelería o cocina española en Le Cordon Bleu Madrid Góngora se ha mostrado orgulloso "del talento ejidense y de que se promocionen los productos del mar y las hortalizas de invernadero y de calidad gourmet en eventos tan importantes como este". Para votar por Rafael Berenguel y su plato de "Trenza de Dorada con Ravioli de Calabaza Marinada y Crujiente Marroquí de Maíz" tan solo hay que pinchar en el enlace: https://pr.easypromosapp.com/voteme/950148/644786438?lc=es-es Para votar por Jesús Vázquez y su plato "Aiguillette de dorada escabechada, tartar de tomate RAF y dátil y ravioli vegetal glaseado" tan solo hay que pinchar en el enlace: https://pr.easypromosapp.com/voteme/950148/644789537?lc=es-es Para votar por Juan José Grande y su plato 'Aiguillette de Dorada con toque ahumados y vegetales del Poniente Almeriense' tan solo hay que pinchar en el enlace: https://pr.easypromosapp.com/voteme/950148/644787934?lc=es-es

