Sucesos Ampliar Tres heridos tras desplomarse una estructura de hormigón en Adra jueves 13 de mayo de 2021 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Al menos un trabajador de 58 años de edad y otras dos personas han resultado heridas de diversa consideración este jueves tras desplomarse parte de una estructura de hormigón en una obra que se realiza en Adra (Almería).



Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, los hechos han tenido lugar en torno a las 11,45 horas, cuando una llamada alertaba de lo sucedido y solicitaba asistencia sanitaria para el obrero, al que le ha caído encima parte de la estructura en una obra situada en la calle El Salvador.



De inmediato, se ha dado aviso a Guardia Civil, efectivos sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Policía Local, Protección Civil, a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.



Los sanitarios han confirmado al 112 el traslado del varón al Hospital de Poniente mientras que la Guardia Civil ha indicado que otras dos personas también han resultado afectadas y acudido a un centro sanitario por medios propios.



Según la información facilitada por Policía Local al 112, se estaban realizando labores de hormigonado y se ha caído toda la estructura de hierros y hormigón. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.