Sucesos Cae en Almería una banda que hacía préstamos fraudulentos por redes sociales martes 02 de agosto de 2022 , 10:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores se valen mensajes publicitarios en redes sociales, donde ofrecen de manera online y con condiciones muy ventajosas, créditos monetarios En la reciente operación “Sport500”, desarrollada por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detiene a tres personas e investiga a otras cuatro como autores de una estafa a través de internet, en la que ofrecen créditos bancarios con condiciones muy ventajosas y tras solicitar pagos previos para la concesión de los mismos, estos nunca llegan a concederse.

Esta actuación se enmarca dentro del permanente trabajo de la Guardia Civil de Almería está realizando en materia de la lucha contra los ciberdelitos.

La operación comienza a raíz de una denuncia presentada en dependencias oficiales de la Guardia Civil, en la que una persona pone en conocimiento de la Guardia Civil que ha sido víctima de una estafa a través de internet, en la que ha sufrido un perjuicio económico se más de 11.000 euros, al intentar contratar un crédito online.

