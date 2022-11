Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Trinidad Jiménez y ‘Petaca’ llevaron el Festival ‘Almerijazz’ al CAF

viernes 11 de noviembre de 2022 , 22:00h

El 30º Festival Internacional de Jazz de Almería ‘Almerijazz’ celebró anoche una de las citas de la programación que evidencia su importante y significativo crecimiento de este año tan especial, implicando y sumando nuevos espacios escénicos y administraciones al desarrollo del mismo. La música de la almeriense Trinidad Jiménez, acompañada por José María Pedraza, más conocido en el mundo artístico como ‘Petaca’ tomó anoche el Centro Andaluz de Fotografía (CAF), enmarcada dentro del ciclo organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

La flautista y el pianista ofrecieron un concierto en el que apostaron por hacer una readaptación de “Eléctrica”, el que será el nuevo disco de Trinidad Jiménez acorde al formato más íntimo y usando, además de las flautas y el piano, algo de final electrónica para poder evocar algunos ritmos y aumentar el efectismo de unas composiciones tremendamente visuales y expresivas, en una clara recreación y relato de historias de manera libre y con espacio para desarrollos improvisados que hicieron las delicias del público asistente.

Empezó el concierto con temas como “Ocre y Azul”, uno de los temas de “Eléctrica”, un álbum al que se podrá acceder a través de postales con códigos QR. También llegaría a continuación unas seguiriyas, “a nuestra manera”, que derivó en influencias copleras en su parte central y más líricas en el final, combinando a continuación momentos para una pieza solista para “Petaca”.

En una noche muy agradable, Trinidad volvería a escena para dedicarle “Intacto” al amor de los hijos, “que se mantiene invariable por más que hagan”, con unos aires finales también con esa carácter de raigambre de Manuel de Falla o siguiendo con un tema más marinero, como “Salitre”, donde generó el tempo y el ritmo principal con una caja de sonido. En definitiva, un concierto rico en matices y perfecto para ofrecer otra mirada distinta al jazz que tanto y tan bien está sonando en la edición de este año de ‘Almerijazz’.

Recta final

El viernes y sábado serán las citas estelares e internacionales de la edición de este año. El viernes, día 11, con Kyle Eastwood Quintet, presentando ‘Cinematic’ y el sábado, día 12, con The Kenny Garrett Quintet, presentado ‘Sounds from the ancestors’, en ambos casos en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y con inicio a las 20.30 horas. El domingo, 13 de noviembre, el mismo escenario recibirá el concierto de Big Band Clasijazz junto al gran Jorge Pardo, en este caso con comienzo a las 19.00 horas. Hay que recordar que el festival concluirá el lunes, día 14, con conciertos didácticos para colegios e institutos con “Sin funk no hay paraíso” en Clasijazz.

Las entradas para estos espectáculos se encuentran a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, en https://almeriaculturaentradas.es/ y www.almerijazz.com, con distintos precios según la actividad.

El Festival de Jazz de Almería está organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Asociación Clasijazz, con la participación del Centro Andaluz de Fotografía (CAF), Cineclub, la asociación AIE con su programa ‘Jazz en Ruta’, la Plataforma Jazz España, centros educativos, además de contar con el patrocinio de Águila.

Sobre cada evento

11 de noviembre. Kyle Eastwood Quintet. Auditorio. 20.30 horas.

El afamado y prestigioso músico, además hijo de Clint, presentará su proyecto ‘Cinematic’, basado en música de películas con cuidados y sofisticados arreglos. El quinteto lo lidera Kyle al bajo, y se completa con Andrew McCormack al piano, Quentin Collins a la trompeta, Brandon Allen al saxo y Chris Higginbottom a la batería.

12 de noviembre. The Kenny Garret Quintet. Auditorio. 20.30 horas.

Presentará en directo los temas que dan vida a su más reciente trabajo discográfico de estudio, ‘Sounds from the ancestors’, al que se ha rendido la crítica del jazz internacional. El quinteto está formado por Garret en el saxo, Rudy Bird a la percusión, Corcoran Holt al contrabajo, Ronald Bruner Jr a la batería y Keith Brown al piano.

13 de noviembre. Big Band Clasijazz con Jorge Pardo. Auditorio. 19.00 horas.

Es uno de los proyectos más esperados en la trayectoria de Clasijazz Big Band. El reconocido músico Jorge Pardo, especialmente vinculado con Almería, presenta su proyecto para gran formato. Todo dirigido por el gran trompetista David Pastor. Flamenco y jazz de máximo nivel.

14 de noviembre. Concierto didáctico ‘Sin funk no hay paraíso’. Clasijazz. Matinal.

Espectáculo didáctico en el que se hace un recorrido de la música negra (jazz y funk) desde sus orígenes hasta las propuestas más innovadoras y electrónicas. El público se sumerge con una sorprendente puesta en escena en la grabación de un alocado programa de televisión llamado ‘Sin funk no hay paraíso’. Se introducen conceptos sobre la música y los instrumentos, haciendo partícipes a los escolares en una obra muy divertida.