Tu mejor opción para recibir tratamiento de ortodoncia

Además de ser un tratamiento estético, la ortodoncia te ofrece la posibilidad de tener salud bucodental. Gracias a la ortodoncia, puedes arreglar una dentadura apiñada, separada o bien, resolver problemas de maloclusión que, a su vez, trae más problemas a la salud y estética dental. Si quieres recibir este tratamiento, te contamos porque Dr. Smile es el lugar que necesitas. ¿Por qué Dr. Smile para tratamiento de ortodoncia? Las opiniones sobre Dr Smile demuestran que estos especialistas no solo es de confianza sino que tienen la experiencia suficiente para realizar el proceso con ética, y eso se ve en los buenos resultados que obtienen. Por eso, el equipo profesional de esta empresa se ha abierto un camino fuerte en el mercado español. Entre las opciones que tiene estos profesionales son los alineadores invisibles. ¿Por qué son perfectos para ti? Estos cumplen el mismo papel que los brackets tradicionales, pero al ser discreto no afecta la estética de la dentadura durante el proceso. Además, estos aparatos son eficaces y asequibles, por lo que la mayoría de los pacientes puede recurrir a este tratamiento si se encuentran en España. Aunque la empresa comenzó en Alemania, su experiencia ha hecho que pueda abrirse campo en otros países como España. Gracias a su especialización en ortodoncia removible e invisible, estos profesionales han podido ofrecer un servicio estético desde el primer momento. Y para comodidad del paciente, este puede quitárselo de vez en cuando, siempre que sea autorizado por el especialista. Son cada vez más las personas que confían en este centro estético dental, convirtiéndose en pacientes leales que dan garantías de un servicio de calidad a buen precio. Una buena ortodoncia no necesariamente supone que sea costosa. Lo que tienes que hacer es investigar un poco del mercado y buscar referencias sobre el consultorio a elegir, y el Dr. Smile sí que tiene de estas. ¿Cómo ponerse alineadores con Dr. Smile? Para tener alineadores de calidad que cambien para bien la estructura de tu dentadura, tienes que elegir la empresa correcta. En este caso, Dr. Smile se posiciona como la mejor opción para hacer férulas nuevas, mismas que te ayudarán a conseguir una sonrisa hermosa y estéticamente saludable. Si quieres alineadores de esta empresa, deberás cumplir con una serie de pasos, a saber: Rellenar el formulario web que brinda información sobre la situación de la salud dental del paciente. Este paso es importante porque no todos los pacientes son aptos para usar la férula. Después de los estudios adecuados, el profesional dental determinará si este es el tratamiento que tú necesitas.

También será necesario recurrir a rayos X para comprobar la salud de los dientes y sus raíces. Además, este examen ayudará al dentista a ver la posición que ocupa cada diente y cuanto espacio hay para su desplazamiento. De esa forma, se garantiza naturalidad y eficiencia en el tratamiento.

El dentista realizará una simulación 3D de tu dentadura, con el fin de conocer su estado actual y tener una perspectiva de cómo quedará con el resultado final.

Los alineadores estarán listos después de seis semanas, tiempo en el que el paciente podrá comenzar el tratamiento. Se recomienda que se use durante 22 horas diarias. Estos alineadores se cambian cada dos semanas, para que tengan un mejor efecto. Por supuesto, el seguimiento lo hace un profesional de Dr. Smile.

Deberás acudir a consulta frecuente para tener un buen seguimiento. Una vez que la dentadura se haya recolocado, el tratamiento debe cambiarse por el uso de retenedores nocturnos, que evitan que la dentadura se vuelva a mover. Dr. Smile: la solución para una salud dental Los alineadores o férulas de Dr. Smile están diseñados para cada paciente. Esto quiere decir que se fabrican según las características morfológicas de este y, por ende, solo le funcionará a la persona de donde se ha tomado la impresión. Los alineadores encajan perfectos, evitando molestias indeseadas. Una vez que el especialista te coloque la férula, empezará el proceso hacia una sonrisa perfecta. A medida que pasa el tiempo verás cómo tus dientes se desplazan gradualmente, viéndose los cambios en la estética de tu sonrisa. Y, por si fuera poco, aquí recibirás un trato agradable y amable, te sentirás en casa cuando cruces las puertas de nuestro consultorio.