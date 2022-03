UAL Deportes en los CAU 2022 tres platas y un bronce más para ocho medallas

jueves 10 de marzo de 2022 , 16:51h

La segunda tanda de deportes de equipo de los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2022, a falta tan solo de baloncesto y de pádel, ha vuelto a ser de una excelente cosecha de preseas para la UAL. No en vano, y excepción hecha del rugby 7 por retirada de los dos equipos en solidaridad con un jugador de Jaén al que se le tuvo que practicar una RCP, ha llegado otro ‘casi’ pleno. Cuatro de cuatro en las sedes de Granada y Málaga, para fútbol sala y voleibol respectivamente, con tres finales por el oro y una más por el bronce. Jornada última llena de emociones para las cuatro delegaciones de UAL Deportes desplazadas a sendos destinos, todas ellas han cogido el testigo de las de fútbol y balonmano para extender esta positiva racha de resultados en los relevos generacionales que se están produciendo, con éxito, en los grupos de entrenamiento y en los combinados que compiten.

La lucha por el oro ha correspondido por partida doble para el fútbol sala y para los chicos de voleibol, mientras que la pelea por colgarse el bronce la han librado las chicas de esta misma modalidad. En cuanto a la primera disciplina, los chicos del fútbol sala cedieron por 5-2 ante la Universidad de Málaga en la final de las 11.30 horas, recibiendo el apoyo de las chicas, cuya cita estaba prevista para las 13.30 horas. Ellos y ellas se han tenido que conformar con la plata, si bien es un metal de extraordinario mérito después de cuajar sendos torneos a un magnífico nivel. Cronológicamente, la derrota de la formación masculina no empaña para nada su marcha hasta este día, puesto que se deshizo de Córdoba por 5-1 en los cuartos de final y volvió por idénticos derroteros frente a Sevilla, a la que doblegó por 5-0 en la semifinal. Con diez goles a favor y solo uno en contra, afrontaban la final con confianza, pero no ha podido ser.

Respecto a la competición femenina, también excelente el concurso realizado por el equipo de UAL Deportes, que ha encajado en la final un idéntico resultado que el de sus compañeros, un 5-2, en su caso frente a la anfitriona Universidad de Granada. Su paso por el CAU 2022 vuelve a colocar a esta selección en el segundo peldaño del podio, revalidando su subcampeonato en medio de lo que se puede apreciar claramente como una progresión que, seguro, conducirá a lo más alto. Tras un 6-1 sobre Córdoba para dar inicio a la competición, en cuartos de final, se produjo un marcador más apretado en la semifinal. Se supo manejar bien el partido y se acabó venciendo por 2-3 a la Universidad de Huelva, logrando así el pasaporte para disputar la final. Satisfacción en todo el grupo pese a la derrota, Fuentenueva ha visto dos formaciones de UAL Deportes con calidad y futuro.

En cuanto al voleibol, tras iniciar la final ganando el primer set, la Universidad de Almería no ha podido sostener el ritmo y se ha visto superada por la siempre potente Universidad de Málaga. El marcador adverso de 3-1 ha traído, como detalle significativo a tener en cuenta, los primeros sets encajados en todo el campeonato, puesto que los partidos anteriores se ganaron por 3-0. En los cuartos de final se dio cuenta de Córdoba y en las semifinales de Granada. Buen balance de ellos, pero también de ellas logrando el bronce frente a la Universidad de Huelva, encuentro saldado para las almerienses por 3-1. El camino hasta alcanzar la medalla comenzó mal, un 0-3 ante Málaga que supo a poco por cómo se desarrollo el choque. Las chicas, que podrían haber optado a más valor de medalla, se rehicieron para aprovechar la repesca y vencer a Pablo de Olavide por 3-0 y volver a optar a la presea, por lo que su logro tiene el mérito de haber demostrando también carácter y fortaleza de grupo.

Los dos equipos de rugby 7 se retiraron de la competición, organizada por la Universidad de Sevilla, en solidaridad y respeto con un jugador de Jaén al que se le tuvo que practicar la RCP en medio de su partido, viviéndose momentos de gran tensión. Al menos el femenino tenía en ese momento intactas sus opciones de medalla, pero se prefirió no seguir en liza tras lo acontecido sobre el mismo césped. A modo de resumen, Manuel Calvo, responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes, ha reconocido que se ha vivido “otra semana intensa para el deporte de competición en la Universidad de Almería, con muy buenos resultados, tres medallas de plata y una de bronce que reflejan el excelente nivel de nuestros equipos fruto del trabajo y de la preparación que realizamos desde el inicio del curso con los grupos de entrenamiento”.

A su juicio, “no es sólo éxito deportivo, es también el éxito del trabajo en equipo, de la lucha y el sacrificio durante varias semanas y, por supuesto, el ejemplar comportamiento de todos los equipos, dentro y fuera de la pista”. Como ya ocurrió la semana pasada, “también en esta ocasión la imagen de la UAL vuelve a quedar en el nivel más alto, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos”. Lo ha subrayado Calvo al afirmar que “con grupos de este nivel humano y deportivo es mucho más llevadero el trabajo diario”. Por descantado, no ha olvidado “el esfuerzo y el trabajo de los equipos de rugby, que aunque no han conseguido medalla, también han hecho un sacrificio importante durante todas las sesiones de entrenamiento y en la competición”. Es un hecho que “poco a poco el nivel de la Universidad de Almería en estas modalidades va mejorando y no tardaremos en subirnos al podio porque como digo, en muchas ocasiones el trabajo tiene siempre recompensa”, textualmente. Por último, mirada la frente: “Esta gran semana de nuevo nos hace albergar muchas esperanzas de cara a los CEU”.