Economía UAL, PITA y Cajamar celebran la IV edición de Propeler, foro de inversión viernes 29 de octubre de 2021 , 20:25h Seis proyectos tecnológicos e innovadores han presentado su modelo de negocio a grupo de 'business angels' con el objetivo de obtener financiación El IV Foro de Inversión Propeler ha conectado a inversores y mentores con emprendedores y empresas de reciente creación que precisan capital para el desarrollo de sus proyectos. En esta edición se han presentado 25 iniciativas de las que, tras la evaluación por parte de un comité experto, se han seleccionado seis 'startups' para la ronda de inversión que se ha celebrado de forma virtual. Desde Propeler se les ha dado prioridad a los proyectos locales y de la comunidad autónoma. Los 'business angels' pudieron conocer esta semana los proyectos de Agualytics, CircularCrop, Foodtics, Ikostech, Kulture y Métrica6. Son iniciativas tecnológicas e innovadoras, escalables y con alto potencial de rentabilidad. Cada uno de los participantes presentó la capacidad de crecimiento de sus empresas, dando la oportunidad de realizar inversiones en las mismas. “Para la Universidad de Almería es un placer renovar un año más su apuesta por el emprendimiento, y más concretamente en una acción tan importante como es la ayuda a la búsqueda de financiación, en el marco del Foro Propeler, junto al PITA y Cajamar Innova, a los que agradecemos su implicación en la organización del Foro junto a nuestra universidad. Además, las empresas que se impulsan en el Foro, entroncan nuestros intereses para unir su esfuerzo y desarrollar los aspectos relacionados con la tecnología, sostenibilidad, turismo y sector agroalimentario, tan relevantes para la economía provincial”, ha trasladado el vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con las Empresas e Instituciones de la Universidad de Almería, Juan García. Desde el PITA, su director general ha manifestado la importancia de este tipo de encuentros que ponen en contacto a proyectos con inversores que pueden darle el apoyo definitivo que precisan. “Necesitamos nuevas ideas, iniciativas que puedan llevarse a cabo para seguir trabajando la innovación y el cambio en nuestro sistema productivo, tanto en la agricultura como en otros sectores que también son importantes en la provincia”, ha afirmado Diego Clemente. Por su parte, Juan Carlos Gázquez Garrido, director adjunto de Cajamar Innova, ha resaltado la importancia de este tipo de encuentros entre emprendedores y potenciales inversores. Además, ha subrayado que la oportunidad que Propeler supone para poner en contacto a los inversores y los diversos agentes locales de nuestro sistema de innovación con los proyectos en desarrollo. “Desde la incubadora empresarial de Cajamar, especializada en la innovación tecnológica y gestión sostenible del agua, queremos fomentar la generación de una atmósfera creativa que favorezca la puesta en marcha de nuevos proyectos de base tecnológica, que aseguren la creación de valor y el desarrollo sostenible de nuestro territorio”. En general, el interés por Propeler radica en la diversidad de su red de inversores, así como el respaldo que puedan obtener en el desarrollo de sus proyectos a través de las relaciones emprendidas con UAL, PITA y Cajamar, promotores de este foro de inversión. Por otro lado, destaca el incremento en la participación de inversores de todo el territorio nacional convirtiéndose el Foro en una oportunidad para conocer los diferentes proyectos y la posibilidad de relacionarse con otros profesionales con los que compartir experiencias y conocimiento, y llegado el caso poder coinvertir. Propeler surge de la unión de la Universidad de Almería, el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y Cajamar con el objetivo de promover el emprendimiento a través de un foro de inversión. Una red de ‘business angel’ para fomentar la inversión privada en proyectos que se encuentran en una fase de crecimiento acelerado. Además, las entidades promotoras constituyen un puente para que los proyectos se presenten a otras redes de inversión nacionales e internacionales a través de los contactos y la difusión de proyectos. La iniciativa nace a partir de PITAinvierte, el foro de inversión del PITA, y Banual, la red de business angels de la UAL. A ellos, se suma Cajamar en su firme compromiso por contribuir a la creación de riqueza y empleo en la provincia. Aunque Propeler admite iniciativas de cualquier sector, se presta una especial atención a las vinculadas con la industria agroalimentaria y el turismo. Proyectos participantes IV Foro de Inversión Propeler: Agualytics - https://agualytics.com Soluciones tecnológicas para el riego de cultivos. Soluciones tecnológicas para el riego de cultivos. Network, Irrigation y Pump (todos compuestos por Hardware y Software) basados en el Internet de las Cosas y el Big Data se encargan de recopilar grandes y relevantes cantidades de datos de las instalaciones de su red de abastecimiento, bombeo o explotación agrícola, estos se envían de forma regular, y en cortos periodos de tiempo, a servidores en la nube en los que se acopian, procesan y analizan para mostrarlos de forma sencilla e intuitiva en cualquier dispositivo que disponga de un navegador web.

CircularCrop - https://circularcrop.com Empresa innovadora que proporciona un sistema de Economía Circular. Procesan los residuos de las empresas agroindustriales para alcanzar el objetivo de Cero Residuos mientras se produce proteína de insecto para la alimentación animal y fertilizante.Sin salir de las instalaciones del usuario, se transforman residuos en subproductos que pueden utilizarse por los propios usuarios o servir de ingredientes en nuevos productos de alto valor.

Foodtic - https://foodtic.com Tecnología aplicada a la gestión de sala de los restaurantes. El comensal podrá pedir con su móvil desde la mesa, sin tener que descargarse nada y sin tener que esperar de más. El hostelero puede validar comandas desde el TPV y así potenciará un mejor servicio y optimizará recursos.

Ikostech - https://www.ikostech.es Fabricación y comercialización de IKOS un sistema que establece una conexión entre las plantas y los seres humanos, gracias a la precisión de sus sensores y los datos generados nos ayuda a la hora de tomar las mejores decisiones para optimizar y gestionar el manejo agronómico de nuestros cultivos.

Kulture - https://www.kulture.es Ecosistema de herramientas digitales (SAAS) para ayudar a las empresas a atraer e impulsar el talento con base en la tecnología, los datos y la cultura empresarial. El objetivo es ayudar a las compañías a mejorar el clima laboral y su employer branding.

Métrica6 - https://metrica6.xyz/es Métrica6 es una empresa de base tecnológica centrada en la creación y comercialización de soluciones innovadoras para diferentes sectores. Desde hace años, la empresa comercializa WAISENSE (conocida en España como "NESS") su tecnología de ahorro de agua internacionalmente patentada. La empresa genera ingresos recurrentes por ventas y proyectos, siendo una inversión clara y socialmente responsable a la que otros socios e inversores se siguen uniendo. Actualmente la empresa se encuentra en fase de expansión nacional (desarrollo y comercialización de nuevas soluciones, escalado) e internacional (mediante partners internacionales con los que implementar los modelos de negocio y productos ya validados en España).

