Economía UGT se manifiesta a las puertas de la Junta en plena campaña electoral martes 14 de junio de 2022 , 20:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia UGT Servicios Públicos de Almería se ha concentrado hoy, 14 de junio, en las puertas de la Delegación del Gobierno de Almería, para exigir un proceso de estabilización justo, sin poner en riesgo la continuidad de cientos de trabadores En la reunión celebrada con la SG de Regeneración y Transparencia en el Grupo de Trabajo del Sector Público Instrumental nos informan que “esto es una oferta de carácter Extraordinario”. Ante la negativa a sacar todas las plazas y que, en todo caso, son las plazas que cumplen los requisitos de la ley 20/21 sobre temporalidad en las Administraciones Públicas. DESDE UGT EXIGEN: 1. Que se incluyan en la oferta todas las plazas con Reserva, dado que tienen cobertura presupuestaria, vengan de donde venga, sea por excedencias, por IT, etc. 2. Que hemos detectado en varias Agencias que faltan plazas, tanto de Reserva como de otras situaciones, así en la Agencia SAE, Agencia de la Dependencia, Canal Sur, AVRA, etc 3. Que los casos más claros, y a modo de ejemplo, se detectan en Canal Sur, donde Exigimos salgan la oferta con las 239 plazas de las y los compañeros que la ocupan en la actualidad, porque están ocupadas con una temporalidad demostrable de más de 15 años ininterrumpidos. Por lo tanto Exigimos que sean las 239 plazas Temporales las que vayan incluidas en la oferta, o nos veremos obligados a Recurrir a los Tribunales por incumplimiento de la Ley. 4. Otro Ejemplo claro está en la Agencia de la Dependencia, donde han informado de que no incluirán en la oferta de empleo público las plazas del personal que se encuentre de excedencia o Incapacidad temporal, o lo haya estado en el periodo 2018-2020, independientemente de que cuenten con reserva de puesto o no. Este déficit de personal se vería reflejado en la lista de espera, porque la Junta aprueba todos los años Planes de Choque en los que contrata a un número elevado de trabajadores/as sociales y personal administrativo durante seis meses para reducir la lista de espera, cubriendo de esta forma un problema estructural y permanente de falta de personal, no una situación puntual de acumulación de expedientes. Si a este Déficit sumamos el recorte del 12% de la plantilla, si no se piensa incluir en la OEP, las plazas con reserva se amortizan plazas de estructura dotadas presupuestariamente que, a propósito, están todas en fraude de ley, son contratos temporales de mujeres con una antigüedad entre 14 o 15 años temporales y que actualmente o en el periodo de 2018 a 2020 han disfrutado de una excedencia para cuidados de menores o mayores u otras excedencias contempladas en el Convenio Colectivo y que conllevan reserva de puesto. 5. Desde UGT EXIGIMOS a la Secretaria General de Regeneración, Racionalización y Transparencia que cumpla con la Ley y que saquen todas las plazas ya que todas cumplen con los requisitos. Son plazas de estructura, dotadas presupuestariamente y dentro de los márgenes que establece la Ley. 6. Desde UGT ANUNCIAMOS que de no ampliar el número de plazas en cada una de las Agencias, tal como se ha puesto de manifiesto en cada una de las mesas negociadoras, el DECRETO será OBJETO DE IMPUGNACIÓN. 7. Desde UGT indicamos que las plazas No se han negociado con la Representación Legal de los trabajadores. Sólo se ha informado, mientras que la Ley mandata la negociación de la Oferta de Empleo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 300 delegados de UGT analizan la reforma laboral en Almería El PSOE y UGT coinciden en las críticas al Gobierno andaluz

