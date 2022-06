Deportes Mojácar 4x4 Competición inicia el año con un segundo puesto en el Campeonato de España de Rally TT martes 14 de junio de 2022 , 20:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia David Montoya y Juan Pérez realizan un brillante papel en su debut en la categoría T2 y confían en encontrar patrocinio y seguir en el podio El equipo Mojácar 4x4 Competición hizo su debut en la edición de 2022 del Campeonato de España de Rally Todo Terreno (CERTT) con una brillante segunda posición en la categoría T2 en la Baja Lorca, en su estreno en la misma, frente a destacados pilotos incluso del Rally Dakar como Alberto Dorsch o Mónica Plaza, y entrando también en el top 20 general entre más de 80 vehículos participantes. Con David Montoya como piloto y Juan Pérez como copiloto, el Mojácar 4x4 Competición consiguió este espectacular resultado a pesar de encontrarse con varios contratiempos en su nuevo Nissan Pathfinder durante el transcurso de las etapas, como completar más de 100 kilómetros sin frenos, lo cual no le impidió escalar en la clasificación, o, en la última etapa, hacer más de 150 kilómetros con problemas de transmisión o acabar con una rotura de un brazo de suspensión trasero, además de pararse a auxiliar a otro participante que había volcado su vehículo. Para el conjunto mojaquero, que ya la pasada temporada terminó en la cuarta posición de la general en categoría T8, entonces con un Suzuki Jimny y participando solo en tres de las siete pruebas del circuito, por falta de presupuesto, haciendo podio en todas ellas, se trata de “un debut en T2 que nos da mucha satisfacción personal, porque estábamos todavía probando el coche y porque teníamos enfrente a pilotos de muchísimo nivel”. Por ello, “las expectativas que tenemos son las de participar en todas las pruebas del campeonato que restan” -se perdieron la primera, la Baja Extremadura-, y que los llevarían por Aragón, Cuenca, Zuera, Guadalajara y Trans Andalucía. “Somos jóvenes y no somos conocidos en el mundillo a nivel nacional, pero hemos llegado y dado el callo con esta segunda posición y esperamos mantenernos en el podio, así como encontrar un patrocinador que nos ayude a sufragar los altos costes del campeonato”, explica David Montoya, piloto del equipo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

