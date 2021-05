Últimas entradas para ver a Dani Rovira en el ‘segundo asalto’ de ‘Odio’

martes 18 de mayo de 2021 , 15:12h

El reciente cambio de incidencia sanitaria en la capital ha permitido al Área de Cultura y Educación sacar a la venta algunas localidades más para este viernes 21 y sábado, 22 de mayo

Sobre Dani Rovira Dani Rovira es cómico, monologuista y licenciado en ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada. Terminó los estudios en Oporto con una beca Erasmus y empezó a hacer sus monólogos dentro del programa Nuevos Cómicos del Canal Paramount Comedy dentro donde pronto comenzó a hacer giras por toda España.

Ha colaborado con importantes programas de humor, entre ellos ‘Estas no son las noticias de Cuatro’ y ‘El programa de Buenafuente’. También ha participado en ‘Con hache de Eva’ de la Sexta o ‘Alguien tenía que decirlo’ en la misma cadena. En febrero de 2014 debutó como actor en la serie de Telecinco ‘ByB’ interpretando al personaje de Juan, un genial becario en prácticas en la industria del cine.

En 2014 protagoniza la comedia ‘Ocho apellidos vascos’ del director Emilio Martínez-Lázaro lo que, Premio Goya a Mejor actor revelación incluido, le convierten en estrella y adalid de la nueva comedia española.

Cintas como la gamberra ‘Ahora o nunca’, la secuela de su primer éxito ‘Ocho apellidos catalanes’, ‘Thi Mai’ o ‘Superlópez’ le confirman como uno de los rostros más reconocibles del panorama español y, a su vez, como uno de los actores más taquilleros del país. Rovira amplía sus registros, y da sus primeros pasos en el mundo del doblaje con ‘Atrapa la bandera’, además de arriesgarse con papeles más dramáticos que de costumbre en ‘El futuro ya no es lo que era’ o ‘100 metros’..

El Área de Cultura y Educación está a punto de cumplir un año celebrando actividades pese a la pandemia. En estos algo más de once meses, han sido centenares de propuestas entre conciertos, obras de teatro, ciclos, cine… Todo ello con todas las medidas de seguridad y prevención cumplidas al extremo y siempre sujeto a la evolución de los datos sobre la incidencia del Covid-19, actuando con agilidad y premura. Por eso, ante el reciente cambio de incidencia sanitaria en la capital, han salido a la venta sacar a la venta algunas localidades más para ver ‘Odio. Segundo Asalto’, el nuevo monólogo de Dani Rovira, que llega al Auditorio Municipal Maestro Padilla, por partida doble, los días 21 y 22 de mayo, viernes y sábado, a las 20.00 horas.El monologuista malagueño, uno de los maestros del ‘stand up comedy’ actuará en Almería con su nuevo espectáculo ‘Odio (2º asalto)’. El monólogo donde sin censura alguna coloca encima de la mesa su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy. “Después de verle solo podrán pasar dos cosas: que le amarás o le odiarás para toda la vida…..En ambas, la risa va incluida”, aseguran desde su agencia.La venta está dispuesta a través de una plantilla de bloqueos que muestran las localidades no habilitadas por distanciamiento social. Las entradas se encuentran a la venta ya en www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio único de 30 euros. Todas las citas programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo para poder disfrutar con tranquilidad de la #CulturaSegura, como viene realizando en todos los eventos.