La Ruta Gastromusical de Cooltural Go! toma este miércoles la Plaza de la Constitución

martes 18 de mayo de 2021 , 15:15h

La banda malagueña actuará dentro de esta línea de conciertos enmarcados en la programación de Cooltural Fest para los próximos meses





El ciclo de conciertos de Cooltural Go! sigue cogiendo impulso en estos meses primaverales, preparándose para dar el salto al Recinto de Conciertos la próxima semana y ofrecer unos meses de junio, julio, agosto y septiembre repletos de propuestas musicales y cómicas, a cargo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music.



Así, la próxima cita con una convocatoria de Cooltural Fest será mañana, miércoles, 19 de mayo, con un nuevo concierto de la línea de conciertos de la Ruta Gastromusical, que en este caso cuenta con el apoyo del Área de Promoción de la Ciudad. La cita será a las 20.30 horas con el grupo malagueño Ten Shots and K.O. y en la la Plaza de la Constitución.



Todas las entradas o invitaciones para los conciertos gratuitos del ciclo Cooltural Go! se pueden adquirir en la web www.coolturalfest.com.



Ten Shots And K.O. nace a finales de 2016, formado por Santi Toré al bajo y Sergio Naranjo a la batería y voz. En estos años han grabado tres álbumes autoeditados, lo que les ha hecho recorrer prácticamente toda la península, tocando en festivales como Oh See Fest o Two Shots Fest.



En sus inicios, han ganado numerosos concursos, entre ellos, San Miguel Music Explorers lo que les ha hecho compartir escenario con grandes bandas nacionales como son Bala, Hora Zulú, Sidonie y O´Funk´illo, colaborando estos últimos en uno de los temas de su último trabajo hasta la fecha, ‘Shot Three’.



‘Shot Three’ fue grabado en septiembre de 2018 en los estudios La Mina (Sevilla) bajo los mandos de Raúl Perez y masterizado en Portland por Brad Boatright (Stranger Things). En diciembre de 2018 firman con la discográfica Maldito Digital. Su sonido se mueve entre el hard rock y el stoner con tintes funk. Desde Audioslave, Pearl Jam, Rage Against The Machine o Led Zeppelin.