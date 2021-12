Almería Últimos días de la exposición solidaria de Manos Unidas para ayudar a Sudán del Sur domingo 19 de diciembre de 2021 , 11:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán visita esta muestra que estará abierta al público hasta el día 21 de diciembre en la Escuela de Arte La primera planta de la Escuela de Arte de Almería acoge hasta el próximo día 21 una muestra de fotografías que organiza Manos Unidas con un carácter solidario. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán hacía una visita a esta exposición que reúne el trabajo de más de 30 fotógrafos, que han cedido su obra de forma altruista, y cuyos beneficios tienen como destino un proyecto contra la desnutrición infantil en Rumbek en Sudán del Sur. Que Almería es tierra de grandes artistas, es un hecho que nadie puede negar. Pintura, escultura y cine, pero sin embargo, entre todas las artes, la fotografía siempre ha ocupado un lugar más que destacado para la provincia. Luz, color o creatividad han servido en esta tierra durante años como punto de partida de fotógrafos míticos como Carlos Pérez Siquier, Manuel Falces, Jose María Mellado, también siendo el germen de grupos como AFAL o sirviendo de excusa mundial para el Proyecto Imagina. Almería también es tierra de solidaridad, de calor humano, una tierra de acogida que conoce lo que es pasar penurias y levantarse a base de esfuerzo. Es por eso, que Manos Unidas Almería decide aunar ambas ideas en una actividad en favor de los mas desfavorecidos, a través de un proyecto contra ‘la desnutrición infantil en Rumbek (Sudan del Sur)’. Las paredes de la Escuela de Arte Almería es el lugar elegido para esta exposición fotográfica extraordinaria, donde una representación amplia de grandes fotógrafos almerienses donan sus fotografías más icónicas. Los beneficios que se obtengan de la venta solidaria de dichas obras, ayudarán a conseguir el objetivo de esta noble causa, y supone una gran oportunidad tanto para el coleccionista de arte, como para quien tenga un lugar privilegiado en casa o trabajo, de adquirir a ‘precio solidario’ una magnífica obra fotográfica artística y así aportar su granito de arena para acabar con la desnutrición. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha felicitado a Manos Unidas por esta iniciativa y haber contado con artistas de la provincia de Almería. “Los fotógrafos almerienses se han convertido en los mejores embajadores que tenemos en la provincia de Almería. Son muchos los fotógrafos que están aquí y que tienen grandes premios. Es una oportunidad de que los almerienses vengan a la Escuela de Arte y disfruten de esta exposición, y por supuesto adquieran esta obra, porque en estas fechas no hay mejor forma que regalar arte y en este caso con un carácter solidario como es este caso”. El Delegado de Manos Unidas en Almería, José Juan Moreno Martínez quería agradecer a la Diputación, a la Escuela de Arte y a los fotógrafos que han donado su obra y “ofrecieron la posibilidad de organizar esta exposición de manera solidaria a Manos Unidas. La exposición viene a financiar un proyecto en Sudán del Sur, paliando la desnutrición infantil en Rumbek. Esta muestra estaba capitaneada por Pérez Siquier que ya no está con nosotros y también con Indalo Foto que ha realizado la labor de comisariado de la muestra”. Cristóbal Díaz, director de la Escuela de Arte agradecía a Manos Unidas por decidir hacer la exposición fotográfica en el centro. “Es un orgullo porque se trata de fotógrafos de dilatada experiencia que para nuestros estudiantes es un lujo contar con esta posibilidad. Luego es una exposición y es importante después de los meses que no ha habido nada en el Centro debido a la pandemia, que tengamos esta muestra y luego es un motivo solidario que espero que tenga el apoyo de todos los que nos visitan”. Esta ambiciosa muestra organizada a iniciativa de Manos Unidas Almería, que ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Almería y que cuenta además con la labor de comisariado del Grupo Indalo Foto, se puede visitar hasta el 21 de diciembre. Entre los fotógrafos que participan en la muestra están Carlos Pérez Siquier, Manuel Falces, José María Mellado, Carlos de Paz, Juan Tapia, Luis de la Poza, Marina del Mar, Antonio García “Che”, Rodrigo Valero, Chema Artero, Carmen Pascual, Juan Pablo de Miguel, Javier Pérez, Domingo Leiva, Agustín García, José F Góngora, Germán Rubia, Carlos Felipe Ortiz, Ángel Soler, Alfredo Romero, Juan Enrique Moya, Lourdes Gómez, Blas Fuentes, Miguel Pérez “erJuli”, Maribel Martínez “Almurabi”, Fran Rubia, Pedro Alonso, Antonio Benete, Manuel Santos Alguacil, Jorge J. Rapallo, Rosa Navarro, Pablo García Ibáñez y Manuel Pérez Requena Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

