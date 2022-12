Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Un 57% más de cruceros reservan muelle en el Puerto de Almería martes 20 de diciembre de 2022 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El barco turístico ‘Star Flyer’ abrirá la temporada en abril y el ‘Braemar’ la cerrará en noviembre El crucero ‘Star Flyer’, de la naviera Star Clippers, abrirá el próximo 15 de abril la temporada de cruceros de 2023 en Almería, y la cerrará el buque ‘Braemar’ a finales de noviembre. En total, hasta hoy, las navieras han reservado veintidós escalas de cruceros en la dársena almeriense para el próximo año, un 57% más que en 2022, en el que se registraron catorce escalas. Abril, con cinco escalas, será el mes que más visitas de barcos turísticos acogerá la dársena almeriense, seguido de septiembre y noviembre, con cuatro cada uno. El crucero más ‘fiel’ con Almería -el lujoso velero ‘Wind Surf’-, tiene previstas cuatro escalas en los meses de abril, agosto y noviembre, y otras cuatro visitas ha programado la naviera SM Artemia Shipping para su barco Artemis. Otros cruceros con escalas previstas son, ‘Club Med2’, ‘Sea Cloud’, ‘Seadream II’, ‘Marella Voyager’, ‘Ocean Odyssey’ (dos escalas), ‘Seven Seas Voyager’, ‘World Navigator’, ‘MS Sirena’, ‘Marina’, ‘Seadream I’, y ‘MS Nautica’. La capacidad total de los barcos turísticos que recalarán en el Puerto es de más de 8.500 pasajeros, aparte de la tripulación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.