Sucesos Ampliar Un accidente de tráfico deja una muerta y dos personas en UCI jueves 01 de septiembre de 2022 , 17:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conductor de 20 años del vehículo que impactó en la tarde de este miércoles contra un camión en el cruce de Aguamarga en Níjar (Almería), en el que perdió la vida una joven de 20 años, permanece en estado muy grave en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas al igual que otra de las ocupantes, de 19 años, mientras que una cuarta joven de la misma edad se encuentra estable y podría pasar a planta a lo largo de la jornada. Dos heridos fueron evacuados en helicóptero del 061 hasta el centro sanitario de referencia en Almería. Los hechos se produjeron sobre las 17,15 horas en el kilómetro 11,8 de la N-341, donde se produce una intersección de vías. Se produjo una colisión frontolateral entre el turismo y un camión con semirremoloque que transportaba arena. Los primeros indicios no concluyentes encaminados a aclarar todos los extremos apuntan que el camión podría haber chocado con el turismo después de que este último omitiera una señal de stop que regula la intersección, si bien la investigación sigue abierta. El conductor del camión, de 32 años, resultó ileso y dio negativo a las pruebas de alcohol y estupefacientes. Los testigos que alertaron a los servicios de emergencias indicaron que el coche siniestrado había volcado tras el impacto, de modo que en su interior habían quedado varias personas atrapadas que tuvieron que ser extraídas por los Bomberos del Levante. La sala del centro coordinador activó inmediatamente a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a mantenimiento de carreteras, a los Bomberos del Levante Almeriense, a las Policías Locales de Níjar y Carboneras y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizaron al lugar un helicóptero y tres equipos médicos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

