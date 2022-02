Sucesos Ampliar Un afectado por humo en Almería al producirse un incendio en el lavadero de un piso jueves 24 de febrero de 2022 , 10:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los sanitarios lo evacuaron al Hospital Torrecárdenas de la capital Un varón ha resultado afectado por inhalación de humo al producirse un incendio en el lavadero de un piso en Almería capital, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El teléfono 112 gestionó un aviso ayer noche, sobre las 22:30 horas, en el que se informaba de un había mucho humo en un piso de la calle Benizalón. La sala coordinadora de emergencias activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos, a Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local. Los servicios médicos y los bomberos han confirmado que un varón de 55 años ha resultado afectado por inhalación de humo y evacuado al Hospital Torrecárdenas. Los bomberos, además, han indicado que el incendio se inició en un barreño de ropa que estaba en el lavadero de la vivienda y que generó una importante cantidad de humo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

