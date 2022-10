Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Un almeriense al frente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia lunes 10 de octubre de 2022 , 15:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El neurólogo almeriense Pablo Quiroga es el presidente

Desde este fin de semana, el doctor Pablo Quiroga Subirana, neurólogo y neurofisiólogo clínico, preside la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Epilepsia (SADE), reconocida a nivel mundial, sobre todo en el ámbito latinoamericano, por el gran aporte científico. noticiasdealmeria.com La nueva Junta Directiva tiene como objetivos trabajar en la creación de programas que fomenten el trabajo multidisciplinar en el campo de la epilepsia. Crear y apoyar reuniones que permitan actualizar los últimos avances en epilepsia. Crear y apoyar programas, proyectos para dar visibilidad a la epilepsia. Seguir trabajando en las guías SADE y otras producciones científicas. Y trabajar en todo lo necesario con la Sociedad Andaluza de Neurología. La SADE está conformada por aproximadamente 200 socios de diferentes especialidades encabezadas por la neurología, pero donde también confluyen la neurofisiología, psicología, pediatría, etc. Todos colaboran para profundizar en el conocimiento de la epilepsia y dar visibilidad a la epilepsia. Y en este sentido son muy importantes las asociaciones de pacientes y familiares. Para el doctor Quiroga Subirana, autor del libro “Epilepsia, verdades y mitos”, que ejerce su labor asistencial en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, es “un honor ser el nuevo presidente y estoy inmensamente agradecido y honrado del equipo que me acompaña. Con gran ilusión asumimos esta nueva gestión cargados de nuevos proyectos para trabajar de forma multidisciplinar”. Por su parte, el presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, el Dr. Jesús Romero Imbroda, ha felicitado al Dr. Quiroga, con el que espera “establecer programas de trabajo en el campo de la epilepsia en los próximos 2 años, ya que de esta forma se beneficiarán los pacientes y toda la Neurología andaluza”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.