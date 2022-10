El PSOE alaba las medidas sociales de los Presupuestos de 2023

El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha valorado hoy el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la inclusión de medidas sociales que permitirán que miles de almerienses recuperen su poder adquisitivo. “Estamos ante unos presupuestos que conectan el presente y el futuro más inmediato de Almería, mediante importantísimas inversiones que ya están promoviendo el desarrollo económico y social de la provincial, y con un potente paquete de medidas para la clase media y trabajadora, es decir, para la mayoría de los almerienses y las almerienses”, ha destacado.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a los diputados nacionales y senadores del PSOE de Almería, el responsable socialista ha subrayado que “frente a los recortes del Partido Popular y de los gobiernos de Rajoy, que nos trajeron más paro, más pobreza y que descargaron todos los sacrificios sobre la espalda de la ciudadanía, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido emprender el camino contrario: el de favorecer a la clase media y trabajadora y presentar unos presupuestos destinados a la mayoría social”.

Apostilla

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan los ingresos y los gastos, que es algo tan básico que no son necesarios caramelos para explicarlo, como ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En cuento a los gastos, los bloques más significativos son lo que corresponde al pago de las deudas, el dinero que se va en el llamado gasto corriente, el de personal... y por supuesto, el gasto social y las inversiones. Pues bien, lo que está claro es que por lo que se refiere a Almería, las prestaciones sociales se cumplen, pero las inversiones no. Hace dos años Almería tenía adjudicada la mayor cuantía en los PGE de su historia, pero las inversión reales se quedaron en un 10% en lo relativo al AVE, por ejemplo. Esa es la parte que no aparece en el análisis que hace el PSOE al presentar los PGE.