Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital / Diputación Ampliar Un centenar de niños en una Jornada de convivencia en el Parque de los Pinos viernes 11 de noviembre de 2022 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación y Ayuntamiento organizan una mañana de juegos con alumnos del IES El Alquián para disfrutar de las nuevas instalaciones recientemente inauguradas en el Parque El renovado Parque de los Pinos de El Alquián es ya una realidad tras la inauguración que realizó ayer el presidente de la Diputación, Javier A. García, junto a la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez. Esta mañana, un centenar de alumnos de tercero de la ESO del IES El Alquián y vecinos del barrio han podido disfrutar de una jornada de convivencia en la que los juegos y los premios han sido los protagonistas. El diputado provincial, Antonio Jesús Rodríguez y la concejala del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, han dado la bienvenida a los asistentes y les han invitado a disfrutar de una magnífica jornada al aire libre, así como a cuidar de los más de 15.000 metros cuadrados que se han renovado con fondos EDUSI y que permitirán la ampliación de este espacio público y la urbanización del entorno para facilitar la movilidad sostenible. Además, esta obra pretende mejorar el patrimonio natural y cultural, así como las infraestructuras de esta barriada de la capital. El diputado provincial, Antonio J. Rodríguez, ha destacado que gracias a la colaboración institucional “todos los almerienses podremos disfrutar de un renovado parque en el que poder disfrutar del ocio y tiempo libre que toda persona o grupo de amigos necesita. Además, los niños del IES El Alquián han podido conocer y aprender sobre la importancia de los fondos de la Unión Europea para el Bajo Andarax y algunas características técnicas de este parque”. Por su parte, la concejala del Ayuntamiento, Ana Martínez Labella, ha manifestado que “desde el Ayuntamiento de Almería quiero agradecer la participación del Instituto y del alumnado en las actividades que se han programado entorno a un proyecto, el de la remodelación del entorno del Parque de Los Pinos, del que vais a ser partícipes directos. Un proyecto que se ha desarrollado en el entorno del centro educativo para el disfrute del barrio, también para vosotros, que sois parte del barrio y de lo que en él sucede” Además, ha invitado al alumnado, como parte de generaciones venideras llamadas a liderar el progreso y avance de un barrio como el de El Alquián y una ciudad como la de Almería, “a participar del mantenimiento y conservación del magnífico espacio que aquí se ha logrado, con una inversión procedente de Europa y que ha sido gestionada desde la colaboración de administraciones, tan cercanos al ciudadano, como son el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Las ciudades se construyen con proyectos transformadores como éste, pero también desde el cuidado que se hace de ellas, responsabilidad que nos concierne a todos, administraciones y ciudadanía”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

