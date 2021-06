Un Curso de Verano analizará los factores ambientales de la pandemia del COVID-19

martes 08 de junio de 2021 , 19:59h

El curso ‘Cambio global y pandemias' abordará múltiples aspectos relacionados con esta problemática bajo el enfoque ‘One health', que trata de reflejar la importancia de mantener la salud animal, la salud ambiental y la salud pública a la par







Con el objetivo de analizar los factores ambientales que han estado implicados en la aparición de la pandemia por COVID-19, del 12 al 14 de julio se va a desarrollar en formato virtual el Curso de Verano ‘Cambio global y pandemias' dirigido por Javier Cabello, director del Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG, Universidad de Almería).



Existe el consenso entre la comunidad científica de que los cambios ambientales subyacen a la actual crisis de salud pública que estamos viviendo, derivada de la COVID19. Ésta y otras pandemias aparecidas en el siglo XXI muestran que las tasas de aparición de enfermedades emergentes pueden estar incrementándose como consecuencia del cambio climático, la deforestación y el comercio ilegal de especies animales.



“Esta situación de pandemia tiene muchos paralelismos con otras pandemias pero, en este caso, pensamos que está muy relacionada con los grandes cambios ambientales que estamos realizando sobre el planeta. De hecho, la frecuencia de emergencias de pandemias se ha incrementado en el siglo XXI y, por tanto, no estamos hablando de la peste bubónica en la Edad Media, sino de algo que está muy relacionado con nuestra ocupación del planeta, con la cantidad de personas que vivimos en él", ha explicado el director del curso.



Ante esta amenaza es necesario desarrollar un enfoque de salud pública que implique la colaboración intersectorial y tenga en cuenta de una manera integrada la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Este enfoque, avalado por la OMS y Naciones Unidas, recibe el nombre de ‘One Health'. “Durante el curso vamos a ver qué papel juega la ciencia, la ciencia ecológica y la ciencia veterinaria, porque este concepto, que se presentará en una mesa redonda, trata de reflejar la importancia de mantener la salud animal, la salud ambiental y la salud pública a la par".



El curso abordará múltiples aspectos relacionados con esta problemática, para lo que contará con profesionales muy destacados en los tres ámbitos para divulgar los avances en ecología, epidemiología y medicina que bajo este enfoque se están produciendo.



La presentación del curso servirá para situar a los participantes en el escenario ambiental en el que estamos, “una nueva era que ya se conoce con el nombre propio de Antropoceno. Habrá varias sesiones en las que participarán biólogos, algunos de ellos identificando factores ambientales que nos han llevado a la pandemia. También se hablará de invasiones biológicas o de la importancia de mantener la biodiversidad para que tener ecosistemas sanos ayude a librarnos de pandemias".



Además, participará un filósofo de la ciencia “para poner de manifiesto que nos enfrentamos a un escenario muy particular que es el de vivir con la incertidumbre científica. La gente está enfadada porque hoy nos dicen que nos pongamos la mascarilla, mañana que nos la quitemos, que si esta vacuna sí y otra no... Esto tiene mucho que ver con la forma en que construimos la ciencia y el tiempo que necesita".



Uno de los retos del siglo XXI es el de aprender a gestionar y a comportarnos en márgenes de incertidumbre científica. “Se les pide a los científicos mucho, pero falta cultura científica. La gente piensa que la ciencia es una verdad absoluta, pero una verdad científica, para que sea científica, tiene que ser dudable. Necesitamos un impulso de cultura científica para interpretar bien las noticias sobre ciencia que recibimos a diario".



En este curso puede participar “cualquier persona con ganas de aprender sobre cómo funciona la ciencia". Los interesados tienen la programación y el enlace de matriculación en la dirección: https://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/24/cambio-global-y-pandemias.