Sucesos Un despacho de abogados de Almería gestionaba documentación falsa a extranjeros jueves 12 de mayo de 2022 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hay 23 detenidos entre nuestra provincia y Alicante Agentes de la Policía Nacional, en el desarrollo de una operación conjunta en las localidades de Alicante y Almería han detenido a 23 personas y han logrado desarticular una red criminal que favorecía la regularización de ciudadanos extranjeros, tras falsificar los documentos necesarios para ello. La investigación policial se inició de manera simultánea en Alicante y Almería el pasado mes de octubre, sobre un grupo de extranjeros que habrían prolongando su estancia en España de forma fraudulenta, tras haberles sido denegada la solicitud de Protección Internacional. La Operación Canuto-Revoloteo se centró en Almería en una pareja de nacionalidad colombiana, quienes se hacían pasar por abogados, para así falsificar la documentación relacionada con los trámites de asilo para los ciudadanos extranjeros. Con la documentación falsificada, estos extranjeros se afiliaban a la Seguridad Social o realizaban canjes de carnets de conducir colombianos, entre otros, creando una imagen de legalidad que les permitiera prolongar su estancia en España. Los agentes de la Policía Nacional registraron en la localidad de Almería el domicilio de la pareja, que a su vez servía de sede de la falsa asesoría-bufete, dónde fueron intervenidos 18.200 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con más de 300 personas extranjeras, en la que se constataba la falsificación de títulos académicos colombianos. Hasta la fecha, la operación policial se ha saldado con el arresto de 23 personas, 18 en Alicante y 5 en Almería, quienes han sido puestos a disposición judicial acusados de los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y falsificación de documentos. Los dos principales investigados y presuntos responsables de la trama fueron ingresados en prisión por estos hechos. La Operación Canuto-Revoloteo continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

