Opinión La dependencia en el olvido Juan Carlos Pérez Navas jueves 12 de mayo de 2022 , 12:50h Andalucía se juega mucho en estas elecciones del 19J. Moreno Bonilla pretende enredar con sus balances que nada tienen que ver con la realidad que plantean desde los sectores sociales, los que están a pie de calle. En este sentido, cabe destacar el último 'Moreno balance' sobre dependencia. Según él, todo va de maravilla, pero le replican que no es así los afectados: trabajadores y familiares, entre otros. El presidente omite, en sus discursos, el número de personas que aún están pendientes de valoración para recibir este imprescindible servicio que da calidad al paciente, a sus familias y, además, empleo a las cuidadoras –principalmente mujeres. Como Moreno Bonilla no ofrece los datos reales, los recordaré en esta tribuna: son 78.000 personas las que engrosan la lista de espera del PP en dependencia en Andalucía y 9.000 han fallecido ya a la espera de ser valoradas para recibir la atención que les corresponde debido a la nefasta gestión sin alma ni corazón del Gobierno de las derechas. ¿Cómo se explica esta dejadez? No es por falta de recursos. El Gobierno de España ha incrementado la financiación de la dependencia para nuestra comunidad con 125 millones de euros adicionales en 2021, y otros 125 millones de euros más en 2022. Con todos estos recursos disponibles, ni el PP en la Junta ni los parlamentarios provinciales del PP se sonrojan cuando las trabajadoras de la dependencia en Almería les dicen que hay 4.000 personas en lista de espera para ser valorados. Este tema parece no ir con sus señorías del PP de Almería. Tampoco la situación laboral en la que se encuentran estas mujeres que reclaman un incremento salarial debido, principalmente, a que existen más recursos. Durante los meses más duros de la pandemia no dejaron de trabajar y desempeñaron –como continúan haciendo- una labor fundamental de cuidado de quienes más nos necesitan, nuestros mayores y nuestros enfermos. Es hora de que la sociedad haga, también, balance y extraiga sus propias conclusiones a la vista de los datos y de la realidad palpable que trasladan los propios perjudicados. Miles de trabajadoras necesitan un reconocimiento y mejoras laborales. Miles de mayores esperan a ser valorados para recibir una atención. No existe un plan de choque para desatascar las largas listas de espera en dependencia. Esto es así. Esa es la situación real y ese es el balance objetivo de este asunto. Juan Carlos Pérez Navas PSOE