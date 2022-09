Sucesos Un enganche ilegal de luz provoca un incendio y descubre una plantación de marihuana miércoles 14 de septiembre de 2022 , 11:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El personal detiene a la responsable del cultivo y moradora de la vivienda como autora de un delito contra la salud pública La Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene en Roquetas de Mar (Almería) a una mujer de 51 años como autora de un delito contra la salud pública tras localizar, a causa de un incendio, un cultivo indoor de marihuana (Cannabis Sativa) en la casa donde residía. La actuación tiene lugar a finales del pasado mes de agosto, cuando Personal de la Guardia Civil de Almería recibe el aviso de que en una vivienda del municipio de Roquetas de Mar (Almería) se está produciendo un incendio. El personal de la Guardia Civil se desplaza al lugar con la máxima inmediatez, donde ya se encuentran sofocando el incendio una dotación de bomberos. A su llegada, la Guardia Civil puede comprobar, no solo la existencia del incendio, causado por un enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico, si no que en la vivienda existe una plantación de marihuana (Cannabis Sativa). Durante la inspección de la vivienda, el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, interviene 229 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), 4 aparatos de aa/cc, 24 reflectores, 24 balastros, 24 lámparas de 600w, 23 conjuntos de balastro/reflector/lámpara, 7 ventiladores, 5 filtros de aire y 4 extractores de aire. Como resultado de la intervención motivada por el incendio generado por el enganche ilegal a la red eléctrica, se localiza e interviene, un cultivo indoor de marihuana (Cannabis Sativa) en una vivienda de Roquetas de Mar (Almería) y detiene una mujer de 51 años como autora de un delito contra la salud pública. Las diligencias instruidas junto a la detenida se ponen a disposición del Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar (Almería). Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se advierte de los riesgos que se pueden derivar por este tipo de enganches eléctricos ilícitos, además de las molestias vecinales que ocasionan los numerosos cortes de suministro eléctrico como consecuencia de la sobresaturación de la red. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

