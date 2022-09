Capital El PSOE denuncia el retraso de las obras de depuración de aguas en La Almadraba, Cabo de Gata y Fabriquilla miércoles 14 de septiembre de 2022 , 11:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adriana Valverde critica los repetidos incumplimientos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento con la zona de Cabo de Gata La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, se ha desplazado hasta el núcleo de la Almadraba de Monteleva, en Cabo de Gata, para denunciar un nuevo incumplimiento de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento con esta zona del levante del término municipal de Almería. Se trata del retraso del inicio de los trabajos para poner fin a los vertidos de aguas residuales y mejorar la depuración en la Fabriquilla, la Almadraba y Cabo de Gata que, según Valverde, es “un incumplimiento grave del anterior alcalde y ahora consejero de Medio Ambiente con esta parte de Almería que viene a abundar –junto con la desecación de Las Salinas-- en la dejadez absoluta del PP en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”. Adriana Valverde ha recordado que en noviembre de 2020 la entonces consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, firmó un convenio con el anterior alcalde “para poner fin a los vertidos de los barrios más a Levante de la ciudad: la Fabriquilla, Cabo de Gata y La Almadraba, y para mejorar la depuración de aguas residuales en estos núcleos”. Dicho convenio preveía una inversión de 10,6 millones de euros desglosados en varias anualidades: en 2020, 112.347,86 euros; en 2021, 1.000.000,00 euros; para 2022 5.500.000,00 euros y en 2023 4.000.000,00 euros. Adriana Valverde ha censurado que, “a día de hoy, en septiembre de 2022, nada sabemos de ese proyecto y es evidente que las cantidades reflejadas en el convenio no se están gastando aquí puesto que no ha empezado ninguna actuación en esta zona”. Además, ha añadido que “mientras la Junta y el Ayuntamiento dejan pasar el tiempo y siguen sin hacer nada para solucionar el problema de las aguas residuales en estos núcleos, los vecinos tienen que vaciar las fosas sépticas por sus propios medios --entre 3 y 5 veces al año, según sean residencias de todo el año o de vacaciones--, con un coste de media del servicio de unos 150 euros”. Valverde ha lamentado que, “como en el caso de la desecación de Las Salinas, el Ayuntamiento de Almería calla una vez más ante un incumplimiento de la Junta con Cabo de Gata lo que demuestra que no defiende los intereses de los vecinos y vecinas de Almería sino los de su partido”. “Si las competencias fueran del Gobierno de España, no tenemos ninguna duda de que la alcaldesa ya estaría poniendo el grito en el cielo por el retraso de esta importante actuación”, ha asegurado Valverde, quien ha añadido que “desde el PSOE vamos a exigir que estas obras empiecen cuanto antes, no solo por el interés de los vecinos sino porque hay que cumplir la normativa en materia de tratamiento de aguas residuales y más en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

