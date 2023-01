Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Un escudo de hojalata Antonio Martínez Más artículos de este autor Por jueves 19 de enero de 2023 , 11:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy de 2018 no solo devolvió la dignidad a la política tras la sentencia de la trama Gürtel, que vinculó al PP con graves casos de corrupción, sino que puso fin a casi ocho años de un durísimo castigo para Almería. Se dice pronto, pero esas dos legislaturas dilapidaron las ilusiones de toda una provincia, que vio esfumarse como el humo de una cerilla todas las expectativas generadas en torno a la alta velocidad. El Gobierno de Rajoy contó en su gobierno con dos personas en la cartera de Fomento que nunca pensaron en Almería, lamentablemente. Ana Pastor e Íñigo de la Serna marearon a los almerienses todo lo que quisieron o pudieron, esa es la realidad. Eran otros tiempos, claro. Entonces, nadie medía los metros de AVE construidos, entre otras cosas porque no se construía ninguno. Si la gestión del departamento de la señora Pastor alcanzó un 10 en la escala de peor imposible, el caso del ministro de la Serna merece una mención aparte. En abril de 2017, anunció que tiraba a la papelera los proyectos existentes que había dejado redactados el anterior gobierno socialista, en un intento de ganar tiempo al tiempo. El PP asumió aquella decisión sin rechistar, a pesar de que, además, una buena parte del trazado pasaba a construirse en vía simple. Por aquellas, le acompañaba el exalcalde de Almería y ahora consejero de lo azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, tan reivindicativo ahora y tan callado entonces. El caso es que pasaron los meses y por aquellos llanos por los que debía de transcurrir el AVE solo se veían sorrascas, que es como se conoce –ese es uno de sus muchos nombres– al matojo que rueda en las películas del oeste. Sin embargo, nada impidió que el equipo de Gobierno de la Diputación provincial, con Gabriel Amat a la cabeza, le concediera el escudo de oro de la provincia. Ver para creer. Ahora, el PP acaba de recuperar a Íñigo de la Serna como coordinador del programa electoral del Partido Popular y, viendo lo visto, me pregunto cuántas promesas acuñará el exministro que el PP nunca cumplirá. Afortunadamente, hoy tenemos al frente del Gobierno de España a un presidente, Pedro Sánchez, que sí cumple con Almería y que ya lleva invertidos 1.200 millones de euros para que en 2026 el AVE sea una realidad. La diferencia y el compromiso de unos y otros no admiten comparación, saltan a la vista. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Martínez Secretario de Organización PSOE Almería 12 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)