Sucesos Ampliar Un fallecido en un accidente de tráfico en la A-92 a su paso por Rioja miércoles 10 de noviembre de 2021 , 21:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una furgoneta que circulaba en sentido contrario ha colisionado frontalmente contra un camión Un hombre de 50 años ha fallecido en el municipio almeriense de Rioja tras un accidente ocurrido esta tarde en la autovía A-92, según informa Emergencias 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.



El teléfono 112 ha recibido, a las 18.20 horas, varios avisos de conductores que informaban de una colisión frontal entre un camión y una furgoneta que circulaba en sentido contrario a unos cinco kilómetros de la salida de 379 en sentido Granada. Minutos antes, el 112 había recibido las llamadas de varios particulares que alertaban de que un hombre se había incorporado a la autovía a la altura del kilómetro 375 con su furgoneta y que conducía en dirección Granada pero por el carril del sentido Almería, por lo que el centro coordinador había alertado a Guardia Civil de Tráfico. Al producirse el accidente, desde el 112 también se ha activado, inmediatamente, a los servicios sanitarios de la Junta y a la empresa responsable del mantenimiento de la vía.



Fuentes sanitarias y de Guardia civil han confirmado el fallecimiento de un hombre de 50 años, el conductor de la furgoneta, en el lugar del accidente.



En estos momentos, permanece cortado el carril izquierdo de la A-92 a la altura del kilómetro 380 en sentido Granada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

