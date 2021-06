Sucesos Ampliar Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico registrado en Carboneras miércoles 30 de junio de 2021 , 18:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido en un accidente de tráfico registrado este mediodía en el municipio almeriense de Carboneras, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El Teléfono 112 ha recibido a las 15.00 horas un aviso que alertaba de la salida de vía de un turismo a la altura del kilómetro 16 de la carretera N-341, sentido Carboneras. Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el centro coordinador, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Levante Almeriense, ya que en el siniestro había dos personas atrapadas. También se informó a Mantenimiento de la vía.



Fuentes de la Policía han informado de que los servicios de emergencia han sacado del vehículo al conductor del turismo y a su acompañante.



Los servicios sanitarios de la Junta han movilizado un helicóptero del 061 y a un equipo médico del SAS, que ha confirmado el fallecimiento de una persona en el siniestro.



En el accidente ha habido también una persona herida que ha sido trasladada en helicóptero hasta el centro hospitalario, según ha confirmado Policía Local y Protección Civil. Guadia Civil está regulando el tráfico en la carretera que permanece cortada en ambos sentidos del kilómetro 15 al 20 aproximadamente. El tráfico se está desviando por la carretera de Agua Amarga y por la comarcal de Llanos de Don Antonio, según ha indicado Protección Civil que está colaborando con los operativos en la zona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.