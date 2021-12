Sucesos Ampliar Un helicóptero y unidades caninas se unen a la búsqueda del desaparecido en El Ejido jueves 09 de diciembre de 2021 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Francisco López Sánchez permanece desaparecido desde el día 2 de diciembre





El dispositivo de búsqueda de Francisco López Sánchez, el hombre de 83 años desaparecido hace una semana en el núcleo urbano de Santa María del Águila, en El Ejido, se ha reanudado este jueves con la incorporación de unidades caninas de la Policía Nacional desplazadas desde Madrid y el helicóptero Cóndor, con base en Málaga. Un portavoz de la Comisaría Provincial ha indicado a Europa Press que el rastreo para encontrar una pista del paradero del anciano se ha retomado a las 08,00 horas bajo la coordinación de la Policía Nacional en el municipio y se centra en esta jornada en la zona de Ejido Norte. Francisco López Sánchez permanece desaparecido desde el día 2 de diciembre y en su búsqueda están participando policías locales, efectivos de Protección Civil, Cruz Roja, emergencias, vecinos, y voluntarios. La asociación SOS Desaparecidos, que colabora con la familia, aconseja a las personas que quieran sumarse al operativo que lleven vestimenta de alta visibilidad o, en su defecto, chaleco reflectante, calzado adecuado a las condiciones del entorno y a las previsiones meteorológicas, agua, brújula, teléfono móvil, silbato, GPS, casco, gafas y guantes de trabajo. El desaparecido mide 1,75 metros y es de complexión gruesa, con el pelo canoso y los ojos azules, según ha informado su familia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

