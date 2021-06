Sucesos Un incendio calcina 2,5 hectáreas de matorral en Las Albuferas de Adra martes 22 de junio de 2021 , 21:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Un incendio forestal, ya extinguido por efectivo del Plan Infoca, ha calcinado dos hectáreas y media de terreno en la Reserva Natural de Las Albuferas de Adra (Almería).



El fuego, que se inició el domingo, ha calcinado principalmente matorral, según ha informado el Infoca, que ha estado trabajando en las últimas horas en labores de remate y liquidación.



El incendio obligó a movilizar para su control y extinción a 16 bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un técnico de operaciones, apoyados por un helicóptero de transporte y extinción y un camión autobomba.



La labores de los efectivos del Infoca se vieron dificultadas ya que el fuego se centró en una zona de denso y resistente cañaveral.



Ecologistas en Acción ha advertido de que la Reserva Natural de Las Albuferas de Adra "se degrada a pasos agigantados" y ha indicado que el incendio en "el espacio de amortiguación" ha provocado la muerte de fauna, ejemplares de especies protegidas y la desaparición de nidos.



En un comunicado, el colectivo ha indicado que Las Albuferas es el humedal "más eutrofizado" de la península Ibérica y ha remarcado que precisa actuaciones "inmediatas" ya que está "a punto del colapso".



Las Albuferas de Adra es Reserva Natural desde 1989, está declarada como Humedal de Interés Internacional (Área RAMSAR, 1994), como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA, 2002) y como Lugar de Interés Comunitario (LIC, 2006).

