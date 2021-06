Guillermo de Oliveira dirigirá la undécima edición de Almería Western Film Festival

Almería Western Film Festival (AWFF) ha nombrado nuevo director de la próxima edición, que se celebrará en octubre de este año, al productor, guionista y director de cine Guillermo de Oliveira. Este cambio se produce tras la etapa de Eduardo Trías que durante dos ediciones ha dirigido el Festival de Cine de Tabernas con gran éxito.



Oliveira se suma al equipo de organización de AWFF que mantiene su estructura y su apuesta continuada por la promoción de Tabernas y su entorno como destino cinematográfico, tanto para los profesionales de la industria como para el turismo en general, según ha indicado la organización en una nota.



El Ayuntamiento de Tabernas, promotor de AWFF, mantiene sus esfuerzos para posicionar el Festival en el escenario internacional de este tipo de eventos con la característica de contar con el único exclusivo western en Europa.



Oliveira es un gran apasionado del género, nominado en los Premios Goya con su documental 'Desenterrando Sad Hill' (2018) y este año ha rodado el cortometraje western 'Sauerdogs'. Asimismo, un profesional de la industria cinematográfica presente de forma habitual y colaborador del Festival.



"Llegué al festival por primera vez en 2014 y me quedé enamorado. Desde entonces he intentado no perderme ninguna edición. He venido como público, pero también he presentado un corto, un largometraje, he sido jurado y participado en varias mesas redondas", ha dicho Oliviera.



El director espera que el conocimiento que tiene sobre el festival y su "cariño" hacia él "compensen mi falta de experiencia en el ámbito de la gestión cultural". "Ya llevamos varias semanas trabajando con ilusión para consolidar ese espectacular crecimiento que ha tenido el certamen en el último lustro. En 2021 nos merecemos volver a conectar con nuestro público para celebrar el western a lo grande", ha añadido.



La úndecima edición de Almería Western Film Festival se celebrará del 8 al 11 de octubre de 2021 en Tabernas y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood. El Festival mantiene su estructura con las secciones oficiales de largometrajes, cortometrajes y prácticas de escuela. Además, de las actividades paralelas como la presentación de obras literarias, teatro y música, iniciativas que se adaptarán a la normativa anticovid vigente en ese momento.



Nacido en Vigo en 1986, es licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Ha participado además en talleres de dirección de cine y escritura de guion en la New York Film Academy de Los Ángeles (EEUU) y la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba).



En los últimos diez años ha trabajado como realizador de publicidad. Con su productora, Zapruder Pictures, realiza sus primeros cortometrajes, en los que adapta videojuegos a imagen real. Rodados en inglés acumulan más de cinco millones de reproducciones en su canal de Youtube: 'Max Payne: Valhalla' (2012), 'Modern Warfare: Sunrise' (2013), o el galardonado 'Red Dead Redemption: Seth's Gold' (2015).



Su debut en el largometraje fue con el documental 'Desenterrando Sad Hill' (2018) en el que narra la odisea de un grupo de fanáticos para reconstruir el cementerio de la secuencia final del clásico de Sergio Leone 'El bueno, el feo y el malo'. Fue galardonada con el Premio a Mejor Película Noves Visions en el Festival de Sitges y nominada al Premio Goya a Mejor Documental 2019. Después de su paso por cines, la película se estrenó mundialmente en Netflix. En 2021 ha rodado el cortometraje western 'Sauerdogs' protagonizado por August Diehl.