Sucesos Ampliar Un informe detalla que los residuos estaban ardiendo cuando entraron en la planta de reciclaje jueves 01 de septiembre de 2022 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El viento provocó su “rápida e inmediata propagación”, según se indica El incendio ocurrido en la tarde del martes 23 de agosto en la Planta de Tratamiento, Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Almería se produjo, probablemente, debido a residuos que ya se encontraban en combustión en el momento de la descarga de los mismos en el centro y su rápida propagación se debió al viento que en ese momento azotaba la zona. Así se desprende del informe preliminar sobre el incendio realizado por la empresa concesionaria, PreZero España, donde se destaca que “a fecha de hoy se desconoce exactamente la causa, si bien dado que el incendio se originó en el foso de descarga, la causa probable sea el depósito de residuos que ya se encontraban en combustión en el momento de la descarga de los mismos por parte de alguno de los vehículos que depositaron los residuos en el centro. La causa de la rápida e inmediata propagación fue el viento, que en ese momento soplaba en las instalaciones”. Sin perjuicio de un informe pericial, el preliminar señala que “aparentemente, el estado de las instalaciones afectadas por el fuego (nave de fosos, zona de triaje y prensas de rechazo y subproductos) quedan temporalmente fuera de servicio, por lo que en ellas no se puede realizar el proceso de tratamiento de los residuos”, de lo que se ha informado a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Actualmente, “se está trabajando en las distintas soluciones técnicas para la recuperación de las instalaciones y se están poniendo en marcha de manera inmediata alternativas para la correcta clasificación y recuperación de residuos dentro de las circunstancias actuales”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.