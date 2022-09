Capital Doce empresas concurren a la licitación de las obras de la Avenida Cabo de Gata jueves 01 de septiembre de 2022 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 2,3 millones de euros, tienen por objeto mejorar las condiciones de movilidad sobre uno de los principales ejes circulatorios que vertebra la ciudad Doce empresas optan a la ejecución de las obras que modificarán la sección transversal de la Avenida Cabo de Gata en el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y peatonal en el tramo comprendido entre el Palmeral de El Zapillo y la confluencia de esta vía urbana con las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y Bilbao. Será ahora la mesa de contratación la encargada de valorar cada una de las doce ofertas presentadas en el plazo dispuesto para el procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Urbanismo e Infraestructuras. Las obras cuentan con un presupuesto base de licitación de 2.368.987,56 euros y un plazo de ejecución de doce meses. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha destacado la “alta concurrencia” de empresas al procedimiento de licitación, al tiempo que ha recordado la intención municipal de iniciar la ejecución de esta “importante” actuación, en términos de movilidad urbana, el próximo mes de octubre. Es esta una de las actuaciones que, en el marco de la estrategia DUSI, con una inversión total de 4,6 millones de euros, se proyecta sobre el barrio de El Zapillo con la que se prevé, en concreto, una mejora de las condiciones de movilidad sobre uno de los principales ejes circulatorios que vertebra la ciudad. Se trata, además, de una de las actuaciones contenidas en el Plan Integral para el frente litoral, ‘A Mar Abierto’ que, presentado este año, ha visto ya culminado una de sus principales obras incluidas en él: la ampliación del Paseo Marítimo hasta el río Andarax. El proyecto de actuación en la Avda. Cabo de Gata tiene por objetivo la regeneración física y urbana de una zona que abarca una superficie total de 11.775 m², extendida longitudinalmente desde el cruce en el que confluyen con Avenida Cabo de Gata las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y calle Bilbao, hasta el Palmeral de El Zapillo. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Relación de empresas licitadoras: Excavaciones Los Mellizos

Tuccitana de Contratas SAU

Vialterra Infraestructuras

Jarquil Construcción

Albaida Infraestructuras

Servicios Técnicos Napal

Lirola Ingeniería y Obras

Construcciones Pérez Jiménez S.L.

Fircosa Desarrollos

Grupocopsa

Hormacesa

Construcciones Nila

