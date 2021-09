Un migrante muerto y otro herido al caer de un precipicio tras llegar en patera a Carboneras

domingo 12 de septiembre de 2021 , 18:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







El servicio de Protección Civil de Carboneras (Almería) ha encontrado durante la madrugada de este domingo el cuerpo de una persona migrante fallecida y otro herido tras caer por un precipicio de una de las zonas rocosas de la Playa de los Muertos, hasta donde habían conseguido llegar en patera.



Así lo han explicado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, quienes han indicado que se recibía un aviso por parte de un particular a las 5,50 horas del avistamiento de una patera con dos personas, una con síntomas de haber recibido un golpe muy grave en la cabeza y otro con el brazo herido a la altura de una piedra grande de dicha playa.



Ambas personas se encontraban en una pequeña embarcación en una zona rocosa a la que no podía acceder Servicio Marítimo. Según ha explicado el 112, estos migrantes habrían intentando subir por un precipicio de la zona, pero sufrieron una caída, motivo por el que presentaban las heridas.



La persona que se encontraba menos grave, nadó a través de las aguas y avisó al alertante del 112 de la situación de su compañero. Debido a la complejidad de la zona rocosa, Salvamento Marítimo no pudo acercarse con sus embarcaciones y, según ha explicado el 112, se tuvo que pedir refuerzo a los bomberos para proceder a la extracción del cuerpo.



A las 8,20 horas, el servicio de Protección Civil de Carboneras confirmaba la muerte del migrante herido de forma grave. Del mismo modo, según han explicado fuentes de Protección Civil, el otro herido fue trasladado al Puerto de Carboneras donde se le ha atendido.



El 112 ha señalado que el fallecido podría ser menor de edad, a espera de confirmación, y que la Guardia Civil "ha activado el protocolo judicial de este incidente" a las 11,20 horas.