Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Un muerto y tres heridos en un accidente de tráfico en la A-7 sábado 11 de marzo de 2023 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según el comunicado del 112, alrededor de las 12:00 horas se recibieron varios avisos sobre una colisión frontal entre dos turismos en la carretera con dirección a Murcia, específicamente en el kilómetro 758. Según testigos, uno de los vehículos se desvió al carril contrario en una zona en construcción de la autovía donde solo hay un carril para cada dirección. La sala del centro coordinador llamó a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Almería, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Mantenimiento para atender el incidente. Las causas del accidente son desconocidas. Según fuentes de la Guardia Civil y de Bomberos, una persona ha fallecido en un accidente del cual no se han dado más detalles. Además, tres personas más resultaron heridas, una de gravedad y dos levemente. Durante la intervención de los servicios de emergencia en el sitio del accidente, se generaron grandes congestiones en la zona, pero actualmente el tráfico ha vuelto a la normalidad y la carretera está despejada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.